Dünyanın en iyi 1000 üniversitesinden 60'ı Türkiye'de...
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları ailelerin ve gençlerin en doğru tercihi yapabilmesi için dünyanın en kaliteli eğitim kurumlarını Türkiye’de bir araya getiriyor. IEFT’nin iddialı listesinde dünyanın en iyi 60 üniversitesi bulunuyor!
Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en kapsamlı eğitim fuarı olan IEFT’nin Ankara ayağına ilgi büyük oldu. Gençler ve aileleri dünyanın en iyi eğitim kurumlarıyla görüşmek için fuar alanını doldurdu.
Yurtdışı eğitime dair en doğru tercih yapmak isteyenler 23 Ekim’de İzmir’de, 25-26-27 Ekim’de ise İstanbul’daki IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarını ziyaret edebilir.
Türkiye ve Avrupa’nın en kaliteli ve en kapsamlı yurtdışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu yıl dünyanın en iddialı üniversitelerini Türkiye’deki öğrenciler ve aileleriyle buluşturuyor. Bu yıl 36. Kez kapılarını açan fuara dünyanın en iyi 1000 üniversitesinden 60’ı geliyor. Amerika’dan Japonya’ya, Kanada’dan İsveç’e, Almanya’da Avustralya’ya kadar 25 ülkeden 200’ün üzerinde eğitim kurumunun katılacağı fuar Ankara’da başladı. Fuar önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul’da devam edecek.
Son dönemde artan döviz kuru dolayısıyla aileler ve gençler yurtdışı eğitim bütçeleri hakkında endişe duysa da yurtdışından gelen güzel teklifler bu yoldaki kara bulutları dağıtıyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarına katılan eğitim kurumlarının sunduğu cazip fiyatlar ve ödeme planları, öğrencilere sunulan başarı bursları, öğrencilere çalışma izni veren ülkeler olması yurtdışı eğitimi tercih ettiren sebepler arasında…
Ön Plana Çıkan Ülkeler ve Üniversiteler
Türkiye’deki öğrencilerin yurtdışı eğitim tercihleri Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya oluyor. Amerika öğrencilerin yıllardır vazgeçmediği adresken, Kanada son dönemde büyük bir yükseliş yaşıyor. Kanada güvenli bir ülke olması, dünyanın saygın üniversitelerine ev sahipliği yapması ve öğrencilere bir gelecek sunması nedeniyle son dönemde yükselişe geçti. İngiltere ise öğrencilerin gözündeki değerini tekrar yükseltmek için çeşitli fırsatlar sunmaya başladı. İngiltere aldığı son karar ile öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından bu ülkede 2 yıl daha kalmalarına ve çalışmalarına izin verdi. Bunun yanı sıra Almanya Türkiye’deki ailelerin Avrupa’da en sık tercih ettiği ülke olmaya devam ediyor. Almanya’da eğitimin ücretsiz olması, Almanya’daki Türk nüfusunun fazlalığı ailelerin bu ülkeye ilgisini açıklıyor.
Cazip Fiyatlı Ülkeler Her Zaman İlgi Çekiyor
Yurtdışında eğitim dendiğinde eğitim masrafları akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Amerika, İngiltere ve Kanda gibi ülkelerde eğitim masraflarını karşılayamayacağını düşünen aileler farklı adresler arıyor. Bu noktada Doğu Avrupa, İskandinavya ve Asya ülkeleri ön plana çıkıyor. Bu sene IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarına yoğun katılıma sahip olan Güney Kore, Çin, Japonya, Rusya, Malezya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka gibi ülkeler öğrencilere cazip fiyatlı eğitimler ve burs imkanları sunuyor.
36. IEFT Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarlarına Katılacak Dünya Ranking Sıralamasında İlk 1000'de Yer Alan Üniversitelerin Listesi
İNGİLTERE
SOAS University of London/ 401-500
Royal Holloway University of London/251-300
University of Glasgow/93
University of Exeter/141
University of York/119
Queen Mary University of London/130
University of Bath/201-250
University of Kent/351-400
University of Portsmouth/401-500
University of Plymouth/401-500
Bournemouth University/501-600
University of Greenwich/601-800
University of Salford/601-800
Newcastle University/171
University of Westminster/601-800
University of Bradford/601-800
De Montfort University/601-800
Northumbria University/401-500
Middlesex University/401-500
Oxford Brookes University/501-600
University of Lincoln/601-800
KANADA
University of Ottawa/176
Simon Fraser University/251-300
Western University/190
AMERİKA
George Washington University/181
Binghamton University/501-600
University of Colorado Boulder/114
University of Wyoming/316
The University of Alabama/401-500
Northern Illinois University/601-800
New Jersey Institute of Technology/501-600
Pepperdine University /601-80
JAPONYA
Kyoto University of Advanced Science/65
KORE
Seoul National University of Science and Technology/271-280
Korea University/83
Chungnam National University/1000+
University of Seoul/801-1000
Yonsei University/104
Sungkyunkwan University (SKKU)/82
MALEZYA
Universiti Teknologi Petronas/601-800
AVUSTRALYA
Macquarie University/201-250
University of Wollongong/201-250
RUSYA
HSE University
İSVEÇ
Stockholm University/153
Lund University/98
Chalmers University of Technology/201-250
Linnaeus University/1000+
DANİMARKA
Aarhus University/123
Technical University of Denmark/163
LETONYA
Riga Technical University/801-1000
POLONYA
Warsaw University of Technology/801-1000
HOLLANDA
Leiden University/68
ÇEK CUMHURİYETİ
Faculty of Social Sciences Charles University Prague/291
University of Chemistry and Technology/801-1000
Czech Technical University in Prague/801-1000
HUNGARY
University of Szeged /601-800
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