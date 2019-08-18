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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
18.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Dünyanın en eskisi... 7 ayda milyonlarca kişi ziyaret etti!

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Dünyanın en eskisi... 7 ayda milyonlarca kişi ziyaret etti!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın turizmde 2019’u ’Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesiyle gözlerin çevrildiği, Şanlıurfa’daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, bölgeye 7 ayda, 2 milyon 100 bin turistin geldiğini söyledi.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’ye, yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü ’T’ biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserlerin bulunduğu, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’de kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’u ’Göbeklitepe Yılı’ ilan ettiği günden bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turist, Göbeklitepe’yi ziyaret etti.

Şanlıurfa’nın bu yıl turizminde altın yılını yaşadığını belirten Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Selim Bakır, "2019’un Cumhurbaşkanımız tarafından ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden sonra Urfa turizmi adına güzel şeyler oldu. Göbeklitepe’ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi. Bunun yıl sonuna kadar 4 milyon olacağını tahmin ediyoruz. Böylece gelen bireysel yabancı turist sayısı da artış oldu. Aşırı talep karşısında sorunlar yaşanacağını düşündük ama biz Rehberler Odası olarak tedbirimizi aldık. En başta bölgeyi tanımayan başka kentlerde rehberlik yapan; ancak bölgeyi bilmeyen rehberlere Göbeklitepe ve uzmanlık eğitimi kursu açtık. 75 kişi başvurdu ve 46 kişi kursa katıldı. Şu an 128 rehbere ek olarak 46 rehber arkadaşları Göbeklitepe için eğitmiş olduk. Şanlıurfalı Pekin Büyükelçisi Emin Önen’in çalışmaları çok güzel. Bu çalışmalar verimli sonuç verirse biz çok daha fazla turist bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler ise ilk defa gördükleri Göbeklitepe’deki ören yerlerine hayran kaldıklarını söyledi. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Furkan Küçük, "Göbeklitepe’yi incelemeye geldik. Gerçekten de insan çok etkileniyor. 12 bin yıllık geçmişi döneme ait çok sayıda eser var. Ülkemizin her tarafı tarihle dolu, bunun en iyi göstergesi ise tam da burasıdır. Herkesin buraya gelip Göbeklitepe’yi görmesini isteriz" dedi.

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