Dünyanın en değerli futbol kulüpleri
Dünyanın en değerli futbol kulübü İspanyol devi Real Madrid oldu.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı araştırmaya göre, Real Madrid’indeğeri 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance’ın, “Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası” çalışmasına göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon doları buldu. İlk 50 takımın yer aldığı listeye hiç bir Türk kulübü giremedi.
6: En değerli 10 kulüp içinde İngiliz takımlarının sayısı
8: Değeri 1 milyar dolardan fazla olan kulüp sayısı
%11: Şampiyonlar Ligi’nde finale kalan Liverpool’un değer artışı
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