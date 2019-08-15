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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyüklerinden... Ziyaretçi akınına uğradı

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Dünyanın en büyüklerinden... Ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı.

Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle Türkiye’nin en büyük kanyonları arasında yerini alıyor.

Dünyanın en büyüklerinden... Ziyaretçi akınına uğradı
Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, kanyona akın ediyor. Bayram tatili nedeniyle İzmir’den Ardanuç’a gelen ve kanyonu gezen Koray Oğuztürk, "Doğma büyüme İzmirliyim, fakat burası yer yüzündeki cennet diye bileceğim bir nokta.
Dünyanın en büyüklerinden... Ziyaretçi akınına uğradı
Karadeniz’in her yeri cennet akar suyu, havası, bambaşka. İmkanı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Özellikle şehrin kalabalığı içinde bunalmış, strese sahip olan insanların buraya gelip rahatlayıp, çok güzel bir yaşantının var olduğunu görmelerini temenni ediyorum” dedi.
Dünyanın en büyüklerinden... Ziyaretçi akınına uğradı

 

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