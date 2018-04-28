Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı
GeriEkonomi Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
28.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 21 milyar dolarlık kayıp yaşadı

Dünyanın en büyük varlık fonu Norveç Varlık Fonu, yılın ilk üç ayında yüzde 1,5 yani 21 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu, Fon'un son iki yıldaki ilk kaybı oldu.

Hisse senetlerinden yüzde 2,2, tahvillerden yüzde 0,4 kaybeden Fon'un emlak gelirleri yüzde 2,5 yükseldi.

1 trilyon değerindeki fonun mart sonu itibariyle elindeki varlıklar, yüzde 66,2 hisse senetleri, yüzde 31,2 tahvil ve yüzde 2,7 emlak.

Norveç Varlık Fonu CEO'su Yngve Slyngstad, yaptığı basın toplantısında ilk çeyrekte en iyi performans gösteren hisselerin teknoloji olduğunu söyledi. Fon'a en fazla gelir getiren ilk üç teknoloji hissesi Amazon, Microsoft, Netflix oldu.

Bu şirketlerdeki büyüme ve büyüdükçe oluşan riskten bahseden Slyngstad, "Facebook, Google gibi şirketler çok kârlı bir iş modeli buldular ancak 'bilginin' nasıl kullanıldığı ve verinin gerçek sahibinin kim olduğu konusunda sorgulamalar var" dedi.

Slyngstad , "Jeopolitik risklerle tetiklenen piyasadaki türbülans karşısında verdiğimiz klasik reaksiyon hiçbir şey yapmamak. Ancak volatilite, piyasanın kendi içindeki mantıktan kaynaklanıyorsa, pozisyon almamamız için daha büyük bir fırsat oluyor" diye konuştu.

Dünyada işlem gören hisselerin yüzde 1,4'üne sahip Fon'un elindeki en büyük hisse senetleri, ilk çeyrek itibariyle Apple, Microsoft, Nestle ve Alphabet. En büyük tahviller ise ABD, Japonya ve Almanya.

Geçen yıl portföyündeki hisse senedi oranını yüzde 70'e çıkarıp, tahvilleri değiştirmeyen şirketin elindeki maksimum emlak yatırımı ise yüzde 7 olabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı

Seth Godin'den ilham veren sözler

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?