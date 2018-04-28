Dünyanın en büyük varlık fonundan son iki yılın ilk kaybı
Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 21 milyar dolarlık kayıp yaşadı
Dünyanın en büyük varlık fonu Norveç Varlık Fonu, yılın ilk üç ayında yüzde 1,5 yani 21 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu, Fon'un son iki yıldaki ilk kaybı oldu.
Hisse senetlerinden yüzde 2,2, tahvillerden yüzde 0,4 kaybeden Fon'un emlak gelirleri yüzde 2,5 yükseldi.
1 trilyon değerindeki fonun mart sonu itibariyle elindeki varlıklar, yüzde 66,2 hisse senetleri, yüzde 31,2 tahvil ve yüzde 2,7 emlak.
Norveç Varlık Fonu CEO'su Yngve Slyngstad, yaptığı basın toplantısında ilk çeyrekte en iyi performans gösteren hisselerin teknoloji olduğunu söyledi. Fon'a en fazla gelir getiren ilk üç teknoloji hissesi Amazon, Microsoft, Netflix oldu.
Bu şirketlerdeki büyüme ve büyüdükçe oluşan riskten bahseden Slyngstad, "Facebook, Google gibi şirketler çok kârlı bir iş modeli buldular ancak 'bilginin' nasıl kullanıldığı ve verinin gerçek sahibinin kim olduğu konusunda sorgulamalar var" dedi.
Slyngstad , "Jeopolitik risklerle tetiklenen piyasadaki türbülans karşısında verdiğimiz klasik reaksiyon hiçbir şey yapmamak. Ancak volatilite, piyasanın kendi içindeki mantıktan kaynaklanıyorsa, pozisyon almamamız için daha büyük bir fırsat oluyor" diye konuştu.
Dünyada işlem gören hisselerin yüzde 1,4'üne sahip Fon'un elindeki en büyük hisse senetleri, ilk çeyrek itibariyle Apple, Microsoft, Nestle ve Alphabet. En büyük tahviller ise ABD, Japonya ve Almanya.
Geçen yıl portföyündeki hisse senedi oranını yüzde 70'e çıkarıp, tahvilleri değiştirmeyen şirketin elindeki maksimum emlak yatırımı ise yüzde 7 olabiliyor.
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