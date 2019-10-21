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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.10.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük influencer buluşması İstanbul’da gerçekleşecek

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Dünyanın en büyük influencer buluşması İstanbul’da gerçekleşecek

INFLOW Global Summit & Awards'19, hem yerli hem de yabancı influencerları, ajanslar ve markalarla buluşturmaya hazırlanıyor. 22 Ekim 2019 tarihinde Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’ta gerçekleşecek olan etkinlikte, dijital fikir liderleri, bloggerlar, sosyal medya içerik üreticilerinin katılımı ile paneller düzenlenecek.

INFLOW Global Summit & Awards'19, influencer pazarlaması alanındaki fikir liderleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak. Marka ve influencer görüşmelerinin de yer alacağı etkinlikte alanında uzman kişiler tarafından paneller de gerçekleştirilecek.

Amerika, Rusya, Almanya, Hindistan, İsveç, Danimarka, İtalya, İspanya’nın da aralarında bulunduğu 25 farklı ülkeden 80’den fazla influencer katılım sağlayacağı etkinlikte, 100’ü aşkın yerli influencer da yer alacak. INFLOW, bu yıl da yaklaşık 200 influencer aracılığıyla ülkemizi dünyaya tanıtacak.

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Twitch Yaratıcı Pazarlama Uzmanı Ryan Lee, Facebook Dikey Strateji Lideri Irmak Emekdaş ve Kişisel Marka Uzmanı Leonard Kim’in de aralarında bulunduğu kendi alanında profesyonel isimler, 22 Ekim Salı günü gerçekleşecek konferanslarda katılımcılara sektördeki gelişmelerden ve kendi deneyimlerinden bahsedecek.

MARKALARLA INFLUENCER’LARIN BULUŞMA NOKTASI

INFLOW, Brand to Influencer (B2I) sistemi ile sektörünün önde gelen markalarını ve dünyaca ünlü influencerlarla bir araya getirecek. Markalar, influencerlara stratejilerini, bakış açılarını anlatma fırsatı bulacak, influencerlar ise markalar için yaratabilecekleri içerik fikirlerinden bahsetme şansına sahip olacak. INFLOW Global Summit & Awards'19 kapsamında markalar ve influencer’lar bu sistem sayesinde işbirliği yapma fırsatı elde edecekler.

INFLOW GLOBAL SUMMİT’18, 500 MİLYON KİŞİYE ERİŞİM SAĞLADI

Geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından gelen güzellik, bakım, moda gibi konularda yüksek takipçili 100’e yakın yabancı ve çok sayıda yerli influencer, İstanbul'da ağırlandı. Influencer Pazarlaması alanındaki fikir liderleri, sektör profesyonelleri, yerli ve yabancı influencer'ları buluşturan zirve boyunca Instagram, Facebook, Twitter, Youtube kanallarında toplam 1184 paylaşım yapıldı. 13 Milyon Dolar medya değerine sahip paylaşımlarla, dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişiye erişim sağlamış oldu.

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