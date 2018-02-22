Dünyanın en büyük hedge fonundan balon uyarısı

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater'ın yöneticisi Ray Dalio'dan ABD ekonomisine dair yeni bir uyarı geldi.

Dalio'ya göre ABD ekonomisi balon yapmak üzere ve 2020'den önce resesyona girme ihtimali yüzde 70.

150 milyar dolarlık hedge fonun direksiyonundaki isim, "Balon evresine girebilecek balon öncesi bir aşamada olabiliriz. ABD ekonomisinin balona ulaşması çok zaman almayacak ve sonra da iflas fazına geçilecek. Bir sonraki başkanlık seçimlerinden önce resesyon ihtimali de nispeten yüksek, belki de bu oran yüzde 70'te." dedi.

Dalio, yaklaşık bir yıl önce hedge fonun günlük operasyonlarından çekilse de görüşleri Wall Street'te önemli etki yapıyor.

Dalio, ABD'de olası bir resesyonun halkı birbirine düşürebileceğinden de endişe ediyor.