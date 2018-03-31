Dünyanın en büyük borsası Chicago borsasına talip
Chicago borsasının yeni talibi New York Stcok Exchange.
Piyasa değeri bazında dünyanın en büyük borsası olan New York Stcok Exchange (NYSE) Chicago borsasına (Chicago Stock Exchange) talip.
Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre NYSE, Chicago borsasının ana şirketi CHX Holdings'i 70 milyon dolara satın almayı değerlendiriyor.
Bu değerleme, daha önce Amerikan sermaye piyasası düzenleyici kurumu olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) red kararıyla gerçekleşmeyen Çinli North America Casin Holdings'in satın alma teklifinin üç katı.
ABD hisse senedi piyasası işlem hacminde Chicago borsasının payı yüzde 1 kadar.
Daha önce borsanın Çinlilere satışı ABD'de Kongre üyelerinin tepkisini çekmiş, SEC'in yabancı alıcıları denetim, gözetim kabiliyeti sorgulanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle