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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
24.07.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyüğüne 6 ayda 109 bin 900 ziyaretçi

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Dünyanın en büyüğüne 6 ayda 109 bin 900 ziyaretçi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

NEVŞEHİR’İN merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2018 yılının ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artış yaşandığını ifade etti. Karaaslan, "Turizm açısından 2018’e verimli bir süreçte girdik. Hatta 2017 yılının Kasım, Aralık dönemi de beklediğimizin üzerinde oldu. 2018 yılı beklentileri yerine getiren bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Uçhisar Kalesi'nin de turistlerin ziyaretleri arasında dikkat çeken bir zemin oluşturuyor. Çünkü Uçhisar Kalesi Kapadokya Bölgesi'ne hakim bir tepe oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda da en büyük peribacası olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında tam biletli 67 bin 700 kişi, 40 bin 800 öğrenci ve bin 400 kişi de ücretsiz ziyaret etti. Yani Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Buradan şunu çıkartabiliriz 2018 yılı turizm açısından oldukça verimli bir yıla girmiş olduğunu gösteriyor” dedi

"UÇHİSAR KALESİ'Nİ ZİYARETTE YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ VAR”

Başkan Karaaslan geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine bakıldığı zaman Uçhisar Kalesi’ni ziyarette ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Karaaslan, "Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu yıl ziyaretçilerde artış olduğu gözleniyor. 2017 yılı turizm açısından sönük geçen bir süreç oldu. Takriben geçen yıl ile bu yılın ilk 6 aylık ziyaretçi sayısını kıyasladığımız zaman yüzde 40 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

 

 

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