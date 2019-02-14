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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Ticaret savaşını bitecek mi? Müzakereler başladı

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Ticaret savaşını bitecek mi? Müzakereler başladı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını bitirmek için müzakereler yapılmaya başlandı. Çin müzakerelerden olumlu sonuç bekliyor.

Çin ve ABD ticari müzakerelerinin yeni toplantısı başkent Pekin'de yapılıyor. 

Çin haber ajansı Şinhua, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı liderliğindeki heyetlerin Pekin'de ticari müzakerelere başladığını duyurdu. 

Yarına kadar devam etmesi planlanan toplantının, Çin ve ABD arasında daha önce 90 gün olarak duyurulan ticari ateşkes süresinin bitişinden önceki son toplantı olması bekleniyor. 

Ticari ateşkesin 1 Mart'ta sona ermesi bekleniyor. 

"ÇİN MÜZAKERELERDEN İYİ SONUÇ BEKLİYOR" 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying hafta içinde yaptığı basın toplantısında, müzakerelerden "iyi bir sonuç" beklediklerini söylemişti. 

Çin ve ABD heyetlerinin ay başında Washington'da yaptıkları görüşmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Pekin yönetimine daha fazla zaman tanıyabileceğini ifade etmişti. 

Anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini belirten Trump aksi halde anlaşmanın "kabul edilemez" olacağını bildirmişti. 

Çin Başbakan Yardımcısı Liu de Çin'in ABD'den günde 5 milyon ton soya fasulyesi alacağını açıklamıştı. 

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALMIŞTI

Çin ve ABD'den üst düzey heyetler Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzatılan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı. 

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ticari ateşkes üzerinde mutabık kalmıştı. 

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