Dünyanın ahşabını eskitiyor
2000’li yıllarda 3’üncü kuşağın başa geçmesiyle birlikte konsept ürünlere yoğunlaşan Sözenler Grubu, bugün SZN Wood ile dünya markası olma yolunda ilerliyor. Trabzon’da kurulan ve bugün dünyanın 20 ülkesine eskitilmiş ahşap mobilyalar satan SZN Wood, 2018’de 50 milyon lira ciro hedefliyor.
1953 yılında Hacı Osman Sözen tarafından Trabzon’da kurulan Sözenler Grubu, 2000’li yıllarda 3’üncü kuşak temsilcilerin direksiyona geçmesiyle mobilya sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yöneldi. 2015 yılında SNZ Wood markasıyla Trabzon’da bulunan fabrikada, ahşap kent mobilyaları, doğal ahşap ev mobilyaları ve eskitme ahşap üretimi yapmaya başladıklarını anlatan Sözenler Genel Müdürü Agah Emre Sözen, “İngiltere’den Hollanda’ya 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yeni yatırımlarla markayı Avrupa’da ve dünyada zirveye taşımak” dedi. Agah Emre Sözen, markanın kuruluşunu ve büyüme sürecini şöyle anlattı:
YENİ TESİS AÇACAĞIZ
Firmamız, 1953 yılında dedemiz Hacı Osman Sözen tarafından kuruldu. Dedemiz iyi bir marangozdu. Dedem 80’li yıllarda yönetimi babam Muhammet Sözen’e devretti. 3 kardeş şirkete farklı bir boyut kazandırdı. 12 bin metrekarelik alana sahip bölgenin ilk entegre orman ürünleri fabrikasını kurdular. 90’lı yıllarda Rusya’dan getirdikleri hammaddeye katma değer kazandırarak iç ve dış pazara satmaya başladılar. 2000’li yılların başında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ile iç piyasaya ağırlık vererek yeni arayışlar içerisine girdiler. Bu sırada 3’üncü kuşak şirkette aktif rol almaya başladı. 2015 yılında ise SZN Wood markasını kurduk. Trabzon’da bulunan fabrikamızda, ahşap kent mobilyaları, doğal ahşap ev mobilyaları ve eskitme ahşap üretimi yapmaktayız. Önümüzdeki dönemde yine Trabzon’da yeni bir üretim tesisi açacağız.
MAĞAZALAŞMA ATAĞI
İç pazarda faaliyetlerimizi bayi kanalıyla yürütüyorduk. Son dönemlerde mağazalaşma ve e-ticarete adım attık. Son kullanıcıya artık biz ulaşıyoruz diyebilirim. Müşterilerin ihtiyaçlarına dönüş yapabilmek adına kendi mağazalarımızı ve ekibimizi kurmaya karar verdik. Trabzon ve İstanbul’da mağazalar açtık. Bayilerimiz aracılığı ile yurtdışındaki ülkelere de yoğunlaşıyoruz. Hollanda, İngiltere, Almanya, Irak, ABD, Azerbaycan bizim için önemli pazarlar arasında. Ayrıca Gürcistan da bir mağaza açmak içinde görüşmelere başladık. İnsanlar dokunabildiği her şeyin artık doğal olmasını istiyor. Bu talep her ne kadar üst gelir sınıfından geliyor diye düşünülse de müşteri skalamız bunun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. 2018 yılında yurt dışı fuarlarına biraz daha ağırlık vereceğiz.”
Mobilyada trendler hızlı değişiyor
TÜRKİYE’deki mobilyaların artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde de talep edilen bir noktaya geldiğini söyleyen Agah Emre Sözen, şöyle konuştu: “Mobilya sektörü bitmeyecek bir sektör. Mobilyaya her zaman talep olacak. Ancak trendler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dünyada küçük mobilyalar tercih edilmeye başlandı. Biz de yavaş yavaş ürünleri küçülttük ve ayrı ürün grupları hazırladık. Mesela öğrenci evine hitap eden doğal ahşap ve ekonomik ürün grubu hazırladık. Her serimizi başka müşteri kitlelerine göre tasarladık. Belli yaşın üzerindeki müşteriler ceviz ağacı ve tek parça mobilya istiyorlar.”
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