Dünyanın ahşabını eskitiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın ahşabını eskitiyor
GeriEkonomi Dünyanın ahşabını eskitiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.04.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Dünyanın ahşabını eskitiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın ahşabını eskitiyor

2000’li yıllarda 3’üncü kuşağın başa geçmesiyle birlikte konsept ürünlere yoğunlaşan Sözenler Grubu, bugün SZN Wood ile dünya markası olma yolunda ilerliyor. Trabzon’da kurulan ve bugün dünyanın 20 ülkesine eskitilmiş ahşap mobilyalar satan SZN Wood, 2018’de 50 milyon lira ciro hedefliyor.

1953 yılında Hacı Osman Sözen tarafından Trabzon’da kurulan Sözenler Grubu, 2000’li yıllarda 3’üncü kuşak temsilcilerin direksiyona geçmesiyle mobilya sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yöneldi. 2015 yılında SNZ Wood markasıyla Trabzon’da bulunan fabrikada, ahşap kent mobilyaları, doğal ahşap ev mobilyaları ve eskitme ahşap üretimi yapmaya başladıklarını anlatan Sözenler Genel Müdürü Agah Emre Sözen, “İngiltere’den Hollanda’ya 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yeni yatırımlarla markayı Avrupa’da ve dünyada zirveye taşımak” dedi. Agah Emre Sözen, markanın kuruluşunu ve büyüme sürecini şöyle anlattı:

YENİ TESİS AÇACAĞIZ

Firmamız, 1953 yılında dedemiz Hacı Osman Sözen tarafından kuruldu. Dedemiz iyi bir marangozdu. Dedem 80’li yıllarda yönetimi babam Muhammet Sözen’e devretti. 3 kardeş şirkete farklı bir boyut kazandırdı. 12 bin metrekarelik alana sahip bölgenin ilk entegre orman ürünleri fabrikasını kurdular. 90’lı yıllarda Rusya’dan getirdikleri hammaddeye katma değer kazandırarak iç ve dış pazara satmaya başladılar. 2000’li yılların başında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ile iç piyasaya ağırlık vererek yeni arayışlar içerisine girdiler. Bu sırada 3’üncü kuşak şirkette aktif rol almaya başladı. 2015 yılında ise SZN Wood markasını kurduk. Trabzon’da bulunan fabrikamızda, ahşap kent mobilyaları, doğal ahşap ev mobilyaları ve eskitme ahşap üretimi yapmaktayız. Önümüzdeki dönemde yine Trabzon’da yeni bir üretim tesisi açacağız.

MAĞAZALAŞMA ATAĞI

İç pazarda faaliyetlerimizi bayi kanalıyla yürütüyorduk. Son dönemlerde mağazalaşma ve e-ticarete adım attık. Son kullanıcıya artık biz ulaşıyoruz diyebilirim. Müşterilerin ihtiyaçlarına dönüş yapabilmek adına kendi mağazalarımızı ve ekibimizi kurmaya karar verdik. Trabzon ve İstanbul’da mağazalar açtık. Bayilerimiz aracılığı ile yurtdışındaki ülkelere de yoğunlaşıyoruz. Hollanda, İngiltere, Almanya, Irak, ABD, Azerbaycan bizim için önemli pazarlar arasında. Ayrıca Gürcistan da bir mağaza açmak içinde görüşmelere başladık. İnsanlar dokunabildiği her şeyin artık doğal olmasını istiyor. Bu talep her ne kadar üst gelir sınıfından geliyor diye düşünülse de müşteri skalamız bunun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. 2018 yılında yurt dışı fuarlarına biraz daha ağırlık vereceğiz.”

Mobilyada trendler hızlı değişiyor

TÜRKİYE’deki mobilyaların artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde de talep edilen bir noktaya geldiğini söyleyen Agah Emre Sözen, şöyle konuştu: “Mobilya sektörü bitmeyecek bir sektör. Mobilyaya her zaman talep olacak. Ancak trendler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dünyada küçük mobilyalar tercih edilmeye başlandı. Biz de yavaş yavaş ürünleri küçülttük ve ayrı ürün grupları hazırladık. Mesela öğrenci evine hitap eden doğal ahşap ve ekonomik ürün grubu hazırladık. Her serimizi başka müşteri kitlelerine göre tasarladık. Belli yaşın üzerindeki müşteriler ceviz ağacı ve tek parça mobilya istiyorlar.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Nükleeri anlattı

Arslan’dan 3. havalimanı için ‘kira öteleme’ açıklaması: Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok

Zeytinin karasuyu yakıt olacak

Altını aldık işleyip sattık