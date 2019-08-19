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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.08.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda

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Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda

Dünyada bu yıl 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu, bu kişilerin sadece 93 milyonuna yardım ulaştırılabileceği tahmin ediliyor. Her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinde edilme gibi sebeplerle insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Geçen yıl insani yardımların karşılanabilmesi için gerekli miktar 24,88 milyar doları bulmasına rağmen bu miktarın yüzde 56'sı karşılanabildi.

Dünyada 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişi uluslararası insani yardım ve korumaya muhtaçken, bu yıl bunlardan yaklaşık 94 milyonuna yardım ulaştırılabileceği tahmin ediliyor.

"19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle insani yardıma muhtaç ülke ve halklarının durumu bir kez daha gündeme geldi.
AA muhabirinin Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı "Küresel İnsani Değerlendirme 2019" raporundan derlediği bilgilere göre, ülkelerin kalkınma oranları artmasına karşın her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinde edilme gibi sebeplerle insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yardıma en çok ihtiyacı olan ülkeler sıralamasında ciddi insani kriz yaşayan Yemen başı çekerken, bu ülkeyi kriz, iç savaş, afet gibi durumlarla mücadele eden Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Nijerya ve Güney Sudan takip ediyor.
Raporda bu yıl insani ihtiyaçların daha da artabileceği uyarısında da bulunuluyor.

2018'DE YARDIM İHTİYACININ YÜZDE 56'SI KARŞILANABİLDİ

Rapora göre, 2011'den beri iç savaşın sürdüğü Suriye'de ihtiyaç duyulan insani yardım miktarı geçen yıl 3,36 milyar dolarken, bunun 2 milyar doları karşılandı.

Çatışmaların yanı sıra kıtlığın da vurduğu Yemen'de gerekli miktar geçen yıl 2,96 milyar dolarken, karşılanan miktar 2,29 milyar dolar oldu. Siyasi krizin yaşandığı Sudan'da ihtiyaç 1,01 milyar dolarken, karşılanan miktar 603 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bunun yanında, Güney Sudan'da ihtiyaç duyulan 1,72 milyar doların 1,03 milyar doları, Somali'de ihtiyaç olan 1,54 milyarın 796 milyon doları, Nijerya'da gerekli 1,05 milyar doların 677 milyon doları karşılanabildi. Salgın hastalıkların sardığı KDC geçen yıl 1,68 milyar dolar insani yardım ihtiyacının 733 milyon doları, Etiyopya'da ise 1,18 milyarın 635 milyon doları karşılandı.

Geçen yıl gerekli olan insani yardım miktarı toplamda 24,88 milyar dolara ulaşırken, bunun sadece yaklaşık yüzde 56'sı karşılanabildi.

2019 TAHMİNLERİ

Raporda, bu yıl ihtiyaç duyulan insani yardım miktarı ve karşılanma oranlarına ilişkin tahminlere de yer verildi. Buna göre, 42 ülkeden yardıma muhtaç kişi sayısının bu yıl 132 milyona çıkması, insani yardımlara ulaşabilen kişi sayısının ise 93 milyon seviyesinde olması bekleniyor.

Bu sorunun en fazla yaşandığı ülkelere göre dağılıma bakıldığında Yemen'de 24 milyon, Suriye'de 13 milyon, KDC'de 12,8 milyon, Etiyopya'da 8 milyon, Güney Sudan'da 7,1 milyon, Nijerya'da 7,1 milyon, Irak'ta 6,7 milyon, Afganistan'da 6,3 milyon ve Sudan'da 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Raporda geçen yılın verilerinden yola çıkılarak yapılan tahminlere göre ise insani yardımların karşılanabilmesi amacıyla yaklaşık 21,9 milyar dolara ihtiyaç duyulacak. Söz konusu rakamın 4 milyar doları Yemen, 1,65 milyar doları KDC,1,50 milyar doları Güney Sudan, 1,08 milyar doları Somali, 1 milyar doları ise Sudan için ayrılacak.

TÜRKİYE "EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKE" OLDU

Bunun yanında, İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün "Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre Türkiye, 2017'de 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Sıralamada Türkiye'yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği (AB) kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.

Türkiye, insani yardımların milli gelire oranı bağlamında yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19'uncu konumda yer aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 19 Ağustos 2003'te aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu, BM Genel Kurulunda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" olarak ilan edilmişti. 

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