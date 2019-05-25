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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı

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Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı

Marmara denizinin Yalova sahilleri göz kamaştırıcı mercan resifleri ve rengarenk deniz canlılarından oluşan eşsiz su altı yaşamıyla dikkat çekiyor.

Dünya’da sayılı bölgede bulunan kırmızı mercan tarlasına Marmara’da da rastlandı. Yalova’nın Çınarcık sahillerinde dalış gerçekleştiren Türkiye Su Altı Federasyonu na bağlı dalgıçlar yüzeyden 15-20 metre derinde yaptıkları araştırmada mercan kolonilerine rastladıklarını bildirdi. Mercanların kıyıya çok yakın olması da dikkat çekti.

Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı
Marmara denizinin Yalova sahilleri göz kamaştırıcı mercan resifleri ve rengarenk deniz canlılarından oluşan eşsiz su altı yaşamıyla dikkat çekiyor. Mercanlar rengarenk desenlere sahip balıklara ve başka pek çok canlı türüne yuva oluşturuyor.
Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı
Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde dalış gerçekleştiren Türkiye Su Altı Federasyonu Yalova İl temsilcisi İbrahim İnce Yalova açıklarının adeta bir akvaryum gibi olduğunu söyledi. Yalova’nın dalış turizmine kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten İnce, "Yalova Su Altı Federasyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Yalova’nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesinde önemli burgular tespit ettik. Burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa’da İtalya’da Portofino şehrinde bulunan kırmızı mercanlar ülkemizde Ayvalık’ta bulunuyordu.
Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı
Burada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Koru Beldesinde kırmızı mercanlar tespit ettik. Bunların yanında kırmızı ve turuncu mercan, beyaz mercan ve iğne mercanlar olarak çeşitli türleri de ortaya çıkınca konum olarak bölgemizde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yer teşkil etti. Bunun yanında canlı türleri de çok önemliydi. Deniz atları, deniz tavşanları, deniz iğnesi, yıldızlar ve özellikle lacivert ıstakoz bir araya geldiğinde Koru beldemizi canlı akvaryum konumuna getirdi. Koru beldemizi dalış turizmine öncelikle ülke daha sonra uluslararası turizme açmak için başlattığımız müracaatlar devam ediyor" dedi.
Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı
MARMARA DENİZİ'NDEKİ ÇEŞİTLİLİK ÇOK FAZLA

Marmara denizi dip akıntılarını Ege denizinden, yüzey akıntılarını da Karadeniz’den aldığı için çok fazla çeşitlilik barındırdığını belirten balık adam Aydın Akşoş,"Özellikle fotoğrafçılar için hem makro hem geniş açı çekimlerde çok güzel objeler var. Keşfetmiş olduğumuz kırmızı mercanların yanı sıra çok farklı çeşitlerde anemonlar, beyaz mercanlar mevcut. 18 ile 30 metre arasında çok fazla çeşitlilik bulunuyor. Bizde yavaş yavaş keşfetmeye başladık" dedi.

Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı
BALIK ADAM YÜKSEL ÇAMURLU

Yalova’da bulunan nadir mercanların dünyada sadece Portofino ve Ayvalık’ta bulunduğuna dikkat çeken balık adam Yüksel Çamurlu, "Kırmızı mercanlar, turuncu mercanlar, sert beyaz mercanlar, sepet mercanlar, iğne beyaz mercanlar ve bir çok mercan çeşidimiz var. En büyük avantajlarımızdan biri kıyıya yakın olmaları. Yalova’da görüş söylenildiği kadar kötüde değil. Herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.

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