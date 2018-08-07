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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
07.08.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Kraliyet Ailesi bile peşinde

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Dünyada sadece Bursa'da yetişen siyah incir kilogramı 7 liradan İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Çin'e ihraç edilmeye başlandı. Siyah incir üreticisinin en büyük sıkıntısı şirketlerin kafalarına göre uyguladığı fiyat politikası...

Bursa’nın dünyaca meşhur siyah incirinde ihracat yasağı kalktı, üretici hasada başladı. Siyah incir, kilogramı 7 liradan İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

Avrupa’nın bir çok ülkesinin yanı sıra bu yıl Japonya ve Çin’e de ihracatı başlayan Bursa siyah incirinin hasadına başlandı. Dünyada yüzde doksanı Bursa’nın 36 köyünde üretilen siyah incir İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle adını dünyaya duyurmuştu.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

Nadir olan bu incir ilk günlerde ihracat firmaları tarafından yüksek fiyattan alınıyor. Ürün bollaşınca fiyatlar düşüyor. Bu durum üreticiyi memnun etmiyor. Siyah incirde tek fiyat politikası isteyen üreticiler, "İhracat yapan firmalar fiyatı istedikleri gibi aşağı çekip elimizden ucuz fiyata alıyor. Bu duruma bir çare bulunmalı" dedi.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

Geçen yıl piyasaya 7 liradan giren siyah incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Ürünleri yurtdışına dolar ve avro ile satan firmalar istedikleri gibi fiyatlarla oynuyor. Siyah incirde ihracatın başladığını ifade eden Osmangazi İlçesi Çağlayan Köyü Muhtarı Hakkı Tokuş, “Bu yıl ürünümüz erken olgunlaştı. İzin çıkmadığı için ihraç olamıyordu.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra AK Parti Bursa milletvekilleri devreye girdi ve ihracatın önündeki maniler kalktı. Herkese çok teşekkür ederiz. İncirde ihracat bu yıl başladı. Piyasa 7 liradan açıldı. Bizim köyümüzde 7 liradan açılırken, diğer köylerde bu fiyat 5 lira seyretmekte. incirde fiyat politikası olsun ve incir fiyatları bu kadar düşmesin. Bunu denetleyen yok, firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uygulayarak fiyatı aşağı çekebiliyorlar.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

Geçen yıl 7 liradan açılan incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar düştü. Bizim köyümüzde kendi köylümüz olan firma var. Fiyatları dengede tutmada etkili oluyor, ama diğer köylerde aynı durum söz konusu değil. Firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uyguluyoruz. Bu incir Avrupa’nın bir çok ülkesine ve Japonya ve Çin’e ihraç oluyor. Bursa’nın 36 köyünde yetişen bu meyve dünyaca ünlü. Biz bu ürünün hak ettiği fiyata alınmasını istiyoruz” dedi.

Dünyada sadece Bursada yetişiyor Kraliyet Ailesi bile peşinde

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