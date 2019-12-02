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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.12.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Dünyada ilk! Piyasaya sunuldu... Artık trafikte bu yapılamayacak

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Dünyada ilk! Piyasaya sunuldu... Artık trafikte bu yapılamayacak

Avustralya’da geliştirilen sistem piyasaya sunuldu. Trafikte cep telefonu kullanımını kameralarla tespit eden yüksek çözünürlüklü bu sistem, dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Transport for NSW'ye göre, kameralar görüntüleri incelemek ve cep telefonlarının yasadışı kullanımını tespit etmek için bu sistem kullanılacak. Yapay zeka teknolojisine sahip olan sistemle, 2023 yılına kadar 135 milyon aracın denetlenmesi planlanıyor.

İlk üç ay boyunca, bu teknoloji tarafından yakalanan sürücüler bir uyarı mektubu alacak. Transport for New South Wales açıklamasında, 344 dolar ile 457 dolar arasında para cezası ve ceza puanı alacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avustralya Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, cep telefonu algılayan kamera sisteminin hız algılama sistemlerinden farklı bir şekilde çalışacağını, bulunduğu bölgelerde herhangi bir uyarının olmayacağını açıkladı.

88 milyon dolara mal olan olan bu sistem sayesinde sürücüler, cep telefonuyla kameralara her an yakalanma korkusuyla hareket etmek zorunda kalacaklar.

Sistemin geliştiriciliğini yapan şirket yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda bu sistemin hem hareketli hem de hareketsiz versiyonlarının olacağını açıkladı. Yetkililerin açıklamalarına göre bu sistem, gece veya gündüz fark etmeden bütün hava koşullarında çalışabiliyor.

Sistemde kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar, araçların ön kısımlarına odaklanıyor ve bu sayede telefon kullanımının olup olmadığını tespit ediyor.

Trafikte cep telefonu kullanıldığının tespitinde ise kameradan alınan görüntüler otomatik olarak merkeze aktarılıyor ve trafik cezası kesiliyor. Sistem cep telefonu algılama işlemi için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

 

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