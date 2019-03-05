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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.03.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Dünyada ilk! 2019 bitmeden kapılarını açacak

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Dünyada ilk! 2019 bitmeden kapılarını açacak

Florida’da dünyanın ilk gitar şeklindeki binası Hard Rock Hotel'in tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2019 yılı tamamlanmadan hizmete açılması beklenen 125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.

Florida'daki yeni Hard Rock Hotel, dünyanın her yerindeki müzik tutkunlarının heyecanını artırmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında, sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otel 638 odaya sahip olacak ve otelin yanı sıra büyük kompleksin içinde 6 bin 500 kişilik bir hard-rock konser salonu da yer alacak. Gitar şeklindeki mimarı tasarım, Hard Rock Cafe International Inc'in gözdesi olacak. Ancak Hard Rock Hotel, şirketin gerçek bir müzik aletine benzeyen bina inşa etme yolundaki ilk girişimi olduğu belirtiliyor. Kulenin merkez çizgisi boyunca yer alan dikey çıtalar gitar teline benzerken, yatay ayırıcılar da gitarın perdelerini andırıyor.

Dünyada ilk 2019 bitmeden kapılarını açacak

Mimari tasarımındaki gitar şekli ile dünyada bir ilk olacak zorlu proje için mühendislik çözümünde Doka Otomatik Tırmanır Kalıp Sistemi SCP destek verdiği açıklandı. Bu sistemle binanın değişik geometrik yapısı zorluk olmaktan çıkıyor.

TEK BİR DÜĞMEYE BASARAK TIRMANDIRILAN OTOMATİK KALIP SİSTEMİ

Dünyada ilk 2019 bitmeden kapılarını açacak

Yapılan bilgilendirmede; otelin yapımı aşamasında tercih edilen modüler kalıp sistemi yüksek katlı binalar için her türlü zemin planı hızlı ve esnek bir şekilde oluşturulabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek binaların çekirdeği için kullanılan bu modüler kalıp sistemi ile perde kalıbı ve çalışma platformu az sayıda güçlü hidrolik silindir sayesinde bir defada kaldırılarak bir sonraki döküm katına taşınıyor. SCP otomatik tırmanır kalıp sistemi ile binanın çekirdek kısmı katlardan önde gider ve bu sistem sayesinde döşeme ve perdeler tek seferde dökülebildi. Platform tırmanırken malzeme konteyneri ve beton dağıtıcının da dahil olduğu ağır yükler kaldırabildiği için vinç kapasitesinden tasarruf da elde edildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019)
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