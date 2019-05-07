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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Dünyada en düşük ücret alan tekstil işçileri Etiyopyalılar

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Dünyada en düşük ücret alan tekstil işçileri Etiyopyalılar

Dünyanın en büyük markalarının üretim yaptığı Etiyopya'da ortalama bir tekstil işçisi ayda 26 dolar kazanıyor.

New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Etiyopya’daki tekstil fabrikalarında çalışanların dünyada en az kazanan tekstil işçileri olduğu belirtildi. 

Raporda, Etiyopya hükümetinin yabancı yatırımcı çekmek için ortaya koyduğu isteğin işçi ücretlerine olumsuz yansıtıldığına işaret edilerek, ortalama bir işçinin aylık kazancının 26 ABD doları olduğu ifade edildi. 

“Bu parayla, çoğunluğu tarımla uğraşan yoksul ailelerden gelen genç kadınlardan oluşan işçiler, düzgün bir konaklama, gıda ve ulaşım ihtiyacını bile karşılayamıyor.” denilen raporda, H&M, Gap, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi dünya markalarının ülkede üretim yapan firmalar arasında olduğu aktarıldı. 

ÜRETİM ASYA'DAN AFRİKA'YA KAYIYOR

Ayrıca, raporda, Etiyopya'nın asgari ücrete ilişkin bir tanım yapması ve bunu yasalaştırması gerektiği de vurgulanırken, Asya ülkelerinde artan maaşların Batılı markaları Afrika'da üretim yapmaya ittiğine de değinildi. 

Açtığı organize sanayi bölgeleri ve verdiği yatırım teşvikleriyle Afrika’nın üretim merkezlerinden biri olmak isteyen Etiyopya, sıklıkla Afrika’nın Çin’i olarak adlandırılıyor. 

Yetişkin nüfusu ve ucuz iş gücü nedeniyle ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerden sanayicilerin tercih ettiği Etiyopya, denize kapalı olmasına rağmen sanayi alanında büyüyerek istihdam yaratmaya çalışıyor. 

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