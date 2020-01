“Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde 4 şehrimiz bulunmaktadır”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği 'Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020' etkinliğinin açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, turizmde İstanbul'un önemini vurgularken, Türkiye'de UNESCO dünya mirası listesine giren alan sayısının 18’e ulaştığını söyledi.

“DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İLK 100 ŞEHİR İÇİNDE 4 ŞEHRİMİZ BULUNMAKTADIR”

Turizmde İstanbul'un önemine vurgu yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul, dünya tarihinin en kadim şehirlerinden birisidir. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve 2 kıtaya yayılmış, dünyadaki tek şehirdir. İstanbul’da, Mısır’ı, Roma’yı, Atina’yı, Kudüs’ü, Truva’yı, Babil’i, Efes’in izlerini, imzalarını görürsünüz. Dolayısıyla İstanbul, tüm medeniyetlerin mirasını barındıran, gerçek bir dünya şehridir. Türkiye ise, dünyanın en büyük, ilk 6 turizm destinasyonu arasına girmeyi başarmış bir ülkedir. Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde, ülkemizden 4 şehir; İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne bulunmaktadır. Öte yandan Türk Hava yolları, dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yolu şirketidir. Bu sayede 126 ülke ve 318 dünya şehrinde, buraya rahatlıkla ulaşım imkanına sahibiz. Türkiye, sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret de değildir. Yaz turizminden, kış sporlarına, doğa, kültür, inanç, spor, sağlık ve kongre turizmine kadar, burada turizmin her çeşidi mevcuttur. Bu coğrafya ayrıca müthiş bir tarih hazinesidir” dedi.

“UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREN ALAN SAYISI SADECE 7 İDİ, BUGÜN BU SAYISI 18’E ULAŞTI”

Anadolu'nun tarihine değinen Hisarcıklıoğlu, “Medeniyetlerin pek çoğu, bu topraklarda doğmuştur. İlk para burada basılmış. Ticaret, bankacılık ve borsa, ilk bu topraklarda ortaya çıkmıştır. İlk uygarlıkların hemen hepsi burada. Antik çağın ilk süper gücü Hititler bu topraklarda. Truva, Roma, Bizans burada. Selçuklu, Osmanlı burada. Bu kadar çok farklı kültürü barındıran, başka bir coğrafya daha var mı dünyada? 20 sene önce (yani 2000’lerin başında) Türkiye'de, UNESCO dünya mirası listesine giren alan sayısı sadece 7 idi. Bugün bu sayısı 18’e ulaştı. Bunlar dışında ayrıca, geçici aday listede, 78 adet, doğal ve kültürel değerimiz daha bulunuyor. Üstelik yeni keşifler yapılmaya da devam ediliyor. İşte Göbeklitepe, insanların ilk toplu yerleşim yeri. 12 bin yıllık geçmişe sahip, Tarihin sıfır noktası deniyor. Çünkü tarihi yeniden yazmış durumda” şeklinde konuştu.

“BİZ TOBB OLARAK, TURİZMİ, ÜLKEMİZİN ALTIN SEKTÖRÜ OLARAK GÖRÜYORUZ”

TOBB'un yaptığı çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, “Gururla ifade etmek isterim ki, bu eserlerin korunması ve tanıtımında, TOBB olarak biz de görev üstlendik. Mesela, 4,5 asırlık Edirne Selimiye Cami ve Külliyesinin, tüm bakım ve restorasyonunu, TOBB yaptı. Yapmaya da devam ediyoruz. Yine Göbeklitepe’yi Brüksel’de, Avrupa Parlamentosuna ve kamuoyuna tanıttık. TOBB, Türkiye’de tüm şirketlerin üye olduğu, en büyük meslek örgütüdür. Her sektörden, hem yerli, hem de yabancı her firma, üyemizdir.Ülkemizde kurulu ve faaliyet gösteren her şirketi, ülkemizin bir varlığı olarak kabul ediyor ve destekliyoruz.Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası firmalara da yardımcı oluyor, onların hakkını ve hukuku savunuyoruz. Ayrıca TOBB olarak yurtdışında da geniş bir network’e sahibiz. Atlantik ile Pasifik arasında tüm iş örgütlerinin içindeyiz ve yönetimindeyiz. Biz TOBB olarak, turizmi, ülkemizin altın sektörü olarak görüyoruz. Zira hem döviz geliri, hem de bıraktığı katma değer açısından turizm sektörü, açık ara lider durumda” açıklamasında bulundu.

“KÜRESEL MARKA OLMUŞ OTEL YATIRIMLARININ, ANADOLU’YA YAYILMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Yine TOBB’un mutfak çalışması sayesinde, iş ve yatırım ortamını iyileştiren pek çok önemli reform gerçekleşti. Kısaca söylemek gerekirse, finansa erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve prosedürler azaltıldı. Artık buralardaki işler, çok daha hızlı sonuçlanıyor. Böylece Dünya Bankası’nın Doing Business endeksinde, 2 yılda 17 basamak birden yükseldik. Tarihimizde ilk defa 33'üncü sıraya çıktık. Şimdi hedefimiz, ilk 20’ye girmek. Bunun için de kamu kurumlarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başladık. Birliğimizin, reel sektöre ve Türk turizmine katkısı artarak devam edecektir. Bu noktada devletimizin de bir konuda destek vermesinde fayda görüyoruz. Küresel marka olmuş otel yatırımlarının, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız.Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor”.