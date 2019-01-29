Dünyada bir ilk: Harvard kreş!
Hürriyet’in dün “Harvard bile şaştı bu işe” manşetiyle gündeme getirdiği Halil Çil ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Dünyanın en itibarlı üniversitelerinden biri olan Harvard’ın, İstanbul’da açtığı davada tazminata mahkûm ettirdiği Halil Çil’e karşı açılan benzer içerikte yüzlerce davanın olduğu kaydedildi.
EDİNİLEN bilgilere göre, Halil Çil’in başkanı olduğu Markalar Birliği bünyesindeki, dil okulları ve eğitim kurumlarının önemli bir kısmı ile ilgili davalar söz konusu. 1951 yılında kurulan Türk Amerikan Derneği ve Türk İngiliz Kültür Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun, Çil’e karşı Türkiye genelinde açtıkları dava sayısı 500’e yakın.
Konuya yakın bir kaynak, taklit isimler kullanılarak bayilik verilen okul sayısının Türkiye genelinde 500’ü bulduğunu belirtti. Aynı kaynak, yaptıkları hesaplamalara göre Çil’in aylık elde ettiği bayilik gelirinin 2 milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti.
Diğer taraftan mahkeme, Halil Çil’in “Harvard” markasıyla bayilik verdiği 30’u aşkın şirkete kararı tebliğ etmeye başladı. Dava dosyasına göre, “Harvard” markası ile bayilik verilen okullar arasında yabancı dil kurslarının yanı sıra çok sayıda anaokulu da bulunuyor. Harvard Kids adı ile Ankara’da 5, İzmir’de 3, Antalya’da 2, Aydın, Balıkesir, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta 1’er ana okulunun açıldığı belirlendi. Harvard adı ile yabancı dil kursu olarak İstanbul’da 4, Ankara’da 3, Antalya’da 3, Elazığ, Mersin, Manisa, Denizli, Muğla, Bolu ve Trabzon’a 1’er okulun açıldığı anlaşıldı.
PARALARI VERGİ CENNETLERİNE KAÇIRIYOR
Türk Amerikan Derneği (TAD) Başkan Yardımcısı Av. Seçkin Arıkan ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Halil Çil daha önce Eskişehir’de, TAD’ın tanındığı ismiyle Amerikan Kültür Derneği’ni kurdu. Bunu bir marka haline getirdi. Bu dernek sonradan tamamen ortadan kalktı. Buna rağmen, bu merkezlerinden yapmaya devam ettiğini haksız rekabet için dava edildi. Davalardan kaçmak için şirketini önce Antalya’ ya taşıdı. Antalya’da açılan davaların sonuçlanmaya başlaması üzerine, yargıdan kaçmak amacıyla şirket merkezini Ağrı’ya taşıdı. Sürekli hukukun boşluğundan yararlanarak menfaat sağlamaya çalışıyor. Davaların sonuçlanmasıyla, kaçınılmaz tazminat taleplerinden kaçınmak için vergi cenneti olarak bilinen adalarda şirket kurarak isim hakkı ödemelerini oraya transfer ettiğini de öğrendik.”
PARAVAN DERNEK KURDU
Av. Arıkan konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bu kişi Türk İngiliz Kültür Derneği'ne aynı yöntemi uyguluyor. Kurduğu paravan bir dernek üzerinden şube açıyor. Türk İngiliz Kültür Derneği de davalar açarak bunların bir kısmını kazandı. Ama her kazanılan davadan önce Halil Çil, çok sayıda şirket kurarak marka başvurusu yapıyor. İtiraz edilmeyenlerle yeni isim hakkı zincirleriyle vatandaşları kandırarak yeni şubeler açtığını, bu sayede yüzlerce ilkokul ve anaokulu kursuna isim hakkı verdiğini, bu yolla hiçbir şekilde hak sahibi olmaması rağmen yıllardır milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyor” dedi.
İddiaya göre, Çil, elde ettiği bayilik gelirini Panama'da kurduğu Union Of Brands isimli bir şirket kurdu. Çil'in, hakkında açılan marka davaları nedeni ile, elde ettiği haksız kazancı korumak için Panama'da şirket kurduğu öne sürülüyor.
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