Dünyada bir ilk: Harvard kreş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyada bir ilk: Harvard kreş!
GeriEkonomi Dünyada bir ilk: Harvard kreş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk: Harvard kreş!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Dünyada bir ilk: Harvard kreş!

Hürriyet’in dün “Harvard bile şaştı bu işe” manşetiyle gündeme getirdiği Halil Çil ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Dünyanın en itibarlı üniversitelerinden biri olan Harvard’ın, İstanbul’da açtığı davada tazminata mahkûm ettirdiği Halil Çil’e karşı açılan benzer içerikte yüzlerce davanın olduğu kaydedildi.

EDİNİLEN bilgilere göre, Halil Çil’in başkanı olduğu Markalar Birliği bünyesindeki, dil okulları ve eğitim kurumlarının önemli bir kısmı ile ilgili davalar söz konusu. 1951 yılında kurulan Türk Amerikan Derneği ve Türk İngiliz Kültür Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun, Çil’e karşı Türkiye genelinde açtıkları dava sayısı 500’e yakın.

Konuya yakın bir kaynak, taklit isimler kullanılarak bayilik verilen okul sayısının Türkiye genelinde 500’ü bulduğunu belirtti. Aynı kaynak, yaptıkları hesaplamalara göre Çil’in aylık elde ettiği bayilik gelirinin 2 milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti.

Diğer taraftan mahkeme, Halil Çil’in “Harvard” markasıyla bayilik verdiği 30’u aşkın şirkete kararı tebliğ etmeye başladı. Dava dosyasına göre, “Harvard” markası ile bayilik verilen okullar arasında yabancı dil kurslarının yanı sıra çok sayıda anaokulu da bulunuyor. Harvard Kids adı ile Ankara’da 5, İzmir’de 3, Antalya’da 2, Aydın, Balıkesir, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta 1’er ana okulunun açıldığı belirlendi. Harvard adı ile yabancı dil kursu olarak İstanbul’da 4, Ankara’da 3, Antalya’da 3, Elazığ, Mersin, Manisa, Denizli, Muğla, Bolu ve Trabzon’a 1’er okulun açıldığı anlaşıldı.

PARALARI VERGİ CENNETLERİNE KAÇIRIYOR
Türk Amerikan Derneği (TAD) Başkan Yardımcısı Av. Seçkin Arıkan ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Halil Çil daha önce Eskişehir’de, TAD’ın tanındığı ismiyle Amerikan Kültür Derneği’ni kurdu. Bunu bir marka haline getirdi. Bu dernek sonradan tamamen ortadan kalktı. Buna rağmen, bu merkezlerinden yapmaya devam ettiğini haksız rekabet için dava edildi. Davalardan kaçmak için şirketini önce Antalya’ ya taşıdı. Antalya’da açılan davaların sonuçlanmaya başlaması üzerine, yargıdan kaçmak amacıyla şirket merkezini Ağrı’ya taşıdı. Sürekli hukukun boşluğundan yararlanarak menfaat sağlamaya çalışıyor. Davaların sonuçlanmasıyla, kaçınılmaz tazminat taleplerinden kaçınmak için vergi cenneti olarak bilinen adalarda şirket kurarak isim hakkı ödemelerini oraya transfer ettiğini de öğrendik.”

PARAVAN DERNEK KURDU
Av. Arıkan konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bu kişi Türk İngiliz Kültür Derneği'ne aynı yöntemi uyguluyor. Kurduğu paravan bir dernek üzerinden şube açıyor. Türk İngiliz Kültür Derneği de davalar açarak bunların bir kısmını kazandı. Ama her kazanılan davadan önce Halil Çil, çok sayıda şirket kurarak marka başvurusu yapıyor. İtiraz edilmeyenlerle yeni isim hakkı zincirleriyle vatandaşları kandırarak yeni şubeler açtığını, bu sayede yüzlerce ilkokul ve anaokulu kursuna isim hakkı verdiğini, bu yolla hiçbir şekilde hak sahibi olmaması rağmen yıllardır milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyor” dedi. 

İddiaya göre, Çil, elde ettiği bayilik gelirini Panama'da kurduğu Union Of Brands isimli bir şirket kurdu. Çil'in, hakkında açılan marka davaları nedeni ile, elde ettiği haksız kazancı korumak için Panama'da şirket kurduğu öne sürülüyor. 

 

Sahte Harvard’a tazminat cezası
'Sahte Harvard’a tazminat cezası!
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor