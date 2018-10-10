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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
10.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Dünya yaş meyve sebze sektörünün gözü Antalya'da

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Dünya yaş meyve sebze sektörünün gözü Antalya'da

Türkiye 110 milyar dolarlık dünya yaş meyve sebze ticaretinden daha fazla pay almak istiyor.

TARIM ve turizm sektörlerinin Başkenti Antalya'da 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yaş Meyve Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nda “İnterfresh” geri sayım başladı.

AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, Antalya'da ilk kez düzenlenecek olan İnterfresh Fuarı ile Türkiye'nin 2016 yılı rakamlarına göre, 110 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip dünya yaş meyve sebze pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin 2018 yılı 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, değerde yüzde 17 artış ile 1 milyar 542 milyon 279 bin 137 dolar ihracat gerçekleştiğini anımsatan Fora, "Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatını 2-3 kat daha artırma arzusundayız. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Düzenlediğimiz fuarlar buna katkı yapacak" dedi.

500'DEN FAZLA ALIM HEYETİ FUARA KATILACAK

Hem üretim hem de ihracatı artırmak, dünyada tarım sektöründe gelişen teknolojileri, üretim biçimlerini, yeni ürünleri sektörün tüm paydaşlarına göstermek istediklerini ifade eden Uğur Fora, İnterfreh Fuarı'na 23 ülkeden alım heyeti katılacağını bildirdi.

Fora, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Ukrayna, Moldova, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Libya ve Cezayir'den 500'ün üzerinde alım heyetinin Türk yaş meyve sebze sektörünü ve ürün kalitesini tanıyacağını kaydetti.

BÜYÜKELÇİLER VE ZİNCİR MAĞAZA TEMSİLCİLERİ ANTALYA'DA

Letonya, Brezilya, Makedonya, Moğolistan ve Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçileri ile Avrupa ve Türkiye'deki zincir mağazalarının üst düzey temsilcilerinin de fuara katılacağını belirten AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, “Türkiye yaş meyve sebze üretiminde dünya pazarında önemli aktörlerden biri. Üretimi ve ihracatı daha da artırarak ülkemizin döviz ihtiyacının karşılamasına katkı yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Antalya'da ilkini düzenlediğimiz Yaş Meyve Sebze Fuarı ile dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposu Antalya'dan her yıl ortalama 500 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapılmaktadır. Antalya bu rakamla Türkiye'nin dörtte birini tek başına gerçekleştirmektedir. Tarım sektörünün merkezi Antalya, dünyanın 261 noktasından uçuş olanağı, limanları ve kara ulaşımıyla stratejik öneme de sahiptir" dedi.

Uğur Fora, Türkiye'nin 2018 yılı 9 aylık döneminde yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya, Almanya ve Irak'ın geldiğini söyledi.

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