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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Dünya un ve değirmencilik sektörü Antalya'da buluştu

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Dünya un ve değirmencilik sektörü Antalya'da buluştu

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Ülkemiz, dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirerek 6 yıldır açık ara dünyanın un ihracat şampiyonudur" açıklamasında bulundu.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla 25-28 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirildi.

TUSAF'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk” temasıyla düzenlenen kongreye aralarında Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanı Jeff Hole, Kansas Devlet Üniversitesi Tahıl Bilimi ve Endüstrisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gordon Smith ve ekibinin, Avrupa Un Değirmencileri Başkanı Bernard Valluis gibi isimlerin yer aldığı 10 ülkeden bin delege katıldı.
Yazılı açıklamada kongreye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şunları kaydetti:
"Federasyonumuz 16 yıldır önemli başarılara imza atmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz kongremiz, kendi alanında dünyanın ilk 10 kongresi arasında yer gösterilmektedir. Bu kapsamda da dünya un ve değirmencilik sektörünün yoğun katılımına sahip olmaktadır. 2 günlük kongre boyunca sadece buğday ticaretini ve unu değil, aynı zamanda ekonominin dinamiklerini ve finansı da değerli panelistlerimizle birlikte irdeledik. Federasyonumuzun temsil ettiği sektör, 25 milyar TL'lik büyüklüğe sahiptir.

Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2018 yılında toplam hasılasının 213 milyar TL olduğunu düşünürsek, sektörümüzün büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Bununla beraber, Türkiye’nin 2014-2018 dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdiği 74 milyar dolarlık bitkisel ürünler ihracatının tam 5 milyar dolarını da un sanayicileri gerçekleştirmiştir. Ülkemiz, dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirerek 6 yıldır açık ara dünyanın un ihracat şampiyonudur."

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