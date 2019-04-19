Dünya ülkelerine Türk meyve suyu

Türkiye 2018 yılında 150 ülkeye 279 milyon dolarlık meyve suyu ihraç etti. Meyve suyu ihracatı, 2018 yılında su ve gazlı içecekler ihracatı ile turşu ihracatını geçerek birinci sıraya yükseldi. Türkiye'nin katma değeri en yüksek ihraç kalemleri arasında yer alan meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatı ise; 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 1 milyar 415 milyon dolardan, 1 milyar 564 milyon dolara yükseldi.

Meyve sebze mamulleri sektöründe ’sular ve gazlı içecekler’ sektörü 255 milyon 278 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırarak zirvenin ortağı olurken, Türkiye'nin turşu ihracatından elde ettiği döviz ise 221 milyon 67 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Domates salçası ve sosların ihracatı 184 milyon dolar olurken, dondurulmuş sebze ve meyve ise yüzde 21'lik artışla 157 milyon dolara ulaştı. Konserveler ve közlenmiş sebzelerin ihracatı 142 milyon dolar, kurutulmuş sebzelerin satışı ise 95 milyon dolar döviz kazandırdı. Alkollü içecek ihracatı 94 milyon dolara, meyve konservelerinin ihracatı ise 88 milyon dolara ulaştı.

Meyve suyu ihracatında çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyu ihracatının meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatındaki payının, yüzde 15'ten, yüzde 18'e çıktığı bilgisini verdi. Elma suyundan, armut suyuna, karışık meyve sularından greyfurt suyuna, portakal suyundan domates suyuna, tropikal meyve suyundan kiraz suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarına ihraç ettiklerini belirten Uçak, "Türk meyve suyu ihracatçıları 2018 yılında büyük bir başarı hikayesine imza attılar. Başarılarının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum" dedi.

’MEYVELERİMİZ KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR’

Meyve suyu sektörünün ihracat artışının, Türk üreticisinin ürettiği meyvelerin katma değerli bir şekilde değerlendirilmesine de zemin hazırladığına işaret eden Uçak, "Meyvelerimizin üretim sezonları belli. Meyve suyu sektörümüz, meyvelerimizi sezonda katma değere dönüştürememe riskimizi ortaya kaldırıyor ve meyvelerimizi işleyerek sektörün toplamda elde ettiği katma değeri arttırıyor" diye konuştu.

TÜRK MEYVE SULARINI EN ÇOK AMERİKALILAR TERCİH ETTİ

Türkiye 2017 yılında 135 ülkeye meyve suyu ihraç ederken 2018 yılında sayı 150'ye yükseldi. Türk meyve suyunu en çok tercih eden ülke ise 73.7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hollanda, 37.5 milyon dolarlık Türk meyve suyu, İtalya 16.5 milyon dolarlık Türk meyve suyu tercih etti. Bu ülkeleri İspanya, Almanya, İngiltere, Libya, Fransa, Güney Kore takip etti.