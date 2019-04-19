Dünya ülkelerine Türk meyve suyu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya ülkelerine Türk meyve suyu
GeriEkonomi Dünya ülkelerine Türk meyve suyu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
19.04.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Dünya ülkelerine Türk meyve suyu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya ülkelerine Türk meyve suyu

TÜRKİYE'nin meyve suyu ihracatı 2018 yılında yüzde 30'luk artış hızı yakaladı ve 279 milyon dolara ulaştı. 2017 yılında ise 214 milyon dolarlık meyve suyu ihraca edilmişti.

Türkiye 2018 yılında 150 ülkeye 279 milyon dolarlık meyve suyu ihraç etti. Meyve suyu ihracatı, 2018 yılında su ve gazlı içecekler ihracatı ile turşu ihracatını geçerek birinci sıraya yükseldi. Türkiye'nin katma değeri en yüksek ihraç kalemleri arasında yer alan meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatı ise; 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 1 milyar 415 milyon dolardan, 1 milyar 564 milyon dolara yükseldi.

Meyve sebze mamulleri sektöründe ’sular ve gazlı içecekler’ sektörü 255 milyon 278 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırarak zirvenin ortağı olurken, Türkiye'nin turşu ihracatından elde ettiği döviz ise 221 milyon 67 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Domates salçası ve sosların ihracatı 184 milyon dolar olurken, dondurulmuş sebze ve meyve ise yüzde 21'lik artışla 157 milyon dolara ulaştı. Konserveler ve közlenmiş sebzelerin ihracatı 142 milyon dolar, kurutulmuş sebzelerin satışı ise 95 milyon dolar döviz kazandırdı. Alkollü içecek ihracatı 94 milyon dolara, meyve konservelerinin ihracatı ise 88 milyon dolara ulaştı.

Meyve suyu ihracatında çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyu ihracatının meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatındaki payının, yüzde 15'ten, yüzde 18'e çıktığı bilgisini verdi. Elma suyundan, armut suyuna, karışık meyve sularından greyfurt suyuna, portakal suyundan domates suyuna, tropikal meyve suyundan kiraz suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarına ihraç ettiklerini belirten Uçak, "Türk meyve suyu ihracatçıları 2018 yılında büyük bir başarı hikayesine imza attılar. Başarılarının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum" dedi.

’MEYVELERİMİZ KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR’

Meyve suyu sektörünün ihracat artışının, Türk üreticisinin ürettiği meyvelerin katma değerli bir şekilde değerlendirilmesine de zemin hazırladığına işaret eden Uçak, "Meyvelerimizin üretim sezonları belli. Meyve suyu sektörümüz, meyvelerimizi sezonda katma değere dönüştürememe riskimizi ortaya kaldırıyor ve meyvelerimizi işleyerek sektörün toplamda elde ettiği katma değeri arttırıyor" diye konuştu.

TÜRK MEYVE SULARINI EN ÇOK AMERİKALILAR TERCİH ETTİ

Türkiye 2017 yılında 135 ülkeye meyve suyu ihraç ederken 2018 yılında sayı 150'ye yükseldi. Türk meyve suyunu en çok tercih eden ülke ise 73.7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hollanda, 37.5 milyon dolarlık Türk meyve suyu, İtalya 16.5 milyon dolarlık Türk meyve suyu tercih etti. Bu ülkeleri İspanya, Almanya, İngiltere, Libya, Fransa, Güney Kore takip etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Odalar tükeniyor! 9 günlük tatil 1000 lira

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 19 Nisan güncel dolar kuru

Uslanmadılar! SPK yine yakaladı

Dünyanın en güzel havuzları belli oldu! Türkiye'den de bir yer listede