Dünya Türk dizilerinden görüyor! 179 ülkeye ihraç ediliyor

Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirildiğinde hem turizm hem de ihracatın artmasını sağlıyor. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Bununla birlikte mobilya sektöründe kredi imkanından üretici ve fabrikalar kadar esnafımızın da faydalanabilmesinin önü açılmalı” dedi.

Dizi film sektöründe yerli mobilyalarımızın kullanılmasının turizme ve ihracata olan katkılarından söz eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tanıtım ve reklamlar turizme doğrudan etki ediyor. Ülkemizin turizmde hedeflediği noktaya ulaşmasında ise dizi ve filmler aracılığıyla yapılan tanıtımlar çok önemli bir nimet. Ülkemizde her yıl 100'den fazla dizi üretiliyor, bu diziler dünyanın 156 ülkesine ihraç edilerek 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Bu ihracat da 350 milyon dolarlık bir hacme ulaşıyor. Bunun yanı sıra mobilya sektörümüz de 179 ülkeye 3 milyar 134 milyon dolarlık ihracat yaptı. Dolayısıyla bu dizi ve filmlerde yerli mobilya ürünlerimizin kullanılması, bu iki sektörün başarılarının birleştirilmesi, ihracata ve turizme fayda sağlanması anlamına geliyor. Dizi ve filmlerde mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Dizi ve filmlerimizin yabancı ülkelerde milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek, ülkemizin ve o dizi-filmde kullanılan yerli ürünlerimizin de milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek. Bu da ülkemize daha fazla turist çekilmesi, zincirleme olarak döviz girişi ve ekonomimize katkı sağlanması demek” diye konuştu

“DAHA FAZLA MOBİLYACI ESNAFIMIZ KREDİ ALABİLMELİ”

Mobilya sektöründeki kredilerde büyük payın üretici ve fabrikalara ait olduğunu belirten Palandöken, “Mobilya sektörümüz dış ticaret fazlası veren bir sektör. Her geçen gün kendisini geliştiriyor, yeniliyor ve daha fazla ülkeye ulaşıyor. Bundan dolayı mobilya sektöründe kredilerin büyük payını üreticiler ve fabrikalar alıyor. Küçük esnafımızın bu kredilerden aldığı pay artmalı. Krediye en çok ihtiyaç duyan kesim olarak esnafımızın bu kredilere ulaşmasının önü açılmalı. En önemlisi dizi film çekimleri iç mekanlar yerine şehirlerimizin turist çekimini artıracak özel ve güzel dış mekanlarda da çekilmeli” şeklinde konuştu.

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