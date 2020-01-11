Dünya sularına 1 milyar dolarlık Türk gemisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, gemi ve yat ihracatı 2019’da bir önceki yıla kıyasla 51 milyon 804 bin dolar arttı. Gemi ve yat sektörünün geçen yıl yapılan 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık ihracatının 369 milyon 973 bin doları Norveç’e gerçekleştirildi. Sektörün bu ülkeye dış satımı 2018’de 185 milyon dolar seviyesinde bulunurken, geçen yıl yaklaşık 2 kat artması dikkati çekti. Geçen yıl, gemi ve yat sektörünün toplam ihracatının yarısından fazlası en çok dış satım gerçekleştirilen 3 ülkeye yapıldı. Norveç’in ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 84.3 milyon dolarla Marshall Adaları, 77.3 milyon dolarla Malta, 56.7 milyon dolarla Fransa, 48.3 milyon dolarla Hong Kong ve 38.8 milyon dolarla Singapur şeklinde sıralandı. İhracatın değer bazında artışında ise Norveç’i dış satımı söz konusu dönemde 48 bin dolar artıran Hong Kong izledi. Hong Kong’a ihracat bu dönemde yaklaşık 375 kat arttı. Değer bazındaki artışta bu ülkeyi Fransa, Singapur, Gana ve Japonya takip etti.Türk gemi ve yatları 2019’da Rusya’dan Meksika’ya, Seyşeller’den ABD’ye, Hindistan’dan Umman’a dünyanın 136 noktasına satıldı.