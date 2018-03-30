Dünya şehirleri ‘marka’ olma yarışında

HÜRRİYET gazetesinin öncülüğünde Bursa’da gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi’nin açılışında konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “marka şehir” vizyonuna dikkat çekti. Timur, “Bugün dünyanın önde gelen kentleri turizmde kıyasıya bir rekabet içerisinde. Ancak bu durum sanayi alanında da aynı. Almanya ekonomisinde Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart her biri dünya markası olabilmek için hizmet, turizm, finans, sanayi alanında ayrı ayrı yatırım yapıyor. İstanbul’da gerçekleşen Automechanica (Otomotiv Endüstirisi) fuarına günde 40 bin, Frankfurt’ta düzenlenene ise günde 600 bin kişi katılıyor. Şehirlerin bu anlamda uluslararası işler yapması, ziyaret çekmesi, markalaşması ve dünya çapında büyüyerek rüştünü ispatlaması çok önemli. Bu bir domino taşı. Sen sanayide doğru bir iş yaparsan, bu seni hizmette de, turizmde de finansta da büyümeye götürür” dedi.

GENÇ NÜFUSUMUZ VAR

Erden Timur, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya genelinde otomotiv sanayinde 20 civarında ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 50 adet motorlu taşıt üreticisi firma bulunmakta. Bunların içinde yer alan Toyota, Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, başta olmak üzere daha birçok markanın yıllık cirosu dünyadaki ülkelerin yarısından fazlasının GSYH’sinden daha çok. Sanayide sadece sermaye ve ürünün milliyeti değil teknoloji ve inovasyon da küreselleşmeyi sağlayan adımlardan biri diyebiliriz. Almanya örneğinden devam edecek olursak; 82 milyon nüfusun içinde 43 milyon işgücü var. Kişi başına düşen GSYIH 41 bin 244 dolar. Toplam ihracatı 1.400 milyar dolar. Toplam ithalatı 1.055 milyar dolar. Alman ekonomisi içinde otomobil ihracat pazarı yıllık 155 milyar dolarla önemli bir yer tutuyor. Bugün Türkiye’de ülke istihdamımızdaki güncel sektör paylarına bakarsak yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 19.1 sanayi, yüzde 19.4’ü tarımdan kalanı da hizmet sektöründen kaynaklanıyor. Sanayi ve tarım sektörlerimiz direkt ihracata yönelik ürünler. Bu istihdamı artıracak kapasitede genç nüfusumuz da var. AB ülkeleri genç nüfus anlamında Türkiye’ye göre daha şanssız. Buna rağmen marka yatırımlarını daha vizyoner ve küresel yaptıkları için, teknolojiye yatırım yaptıkları için ticaret hacimleri de hayliyle yüksek.”

DIŞ TİCARET FAZLASI

Bursa’nın da Türkiye açısından önemine dikkat çeken Erden Timur, “Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat şehri. 157 milyar dolar ihracatımız var. 2.9 milyon nüfusu var ama Bursa’ya 3 saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyar nüfus bulunuyor. Bu yatırım fırsatlarını görmek için bile önemli bir işaret. Kültürü, tarihi değerleri ve iklimi ile yabancılar tarafından da çok sevilen bir kent. Mütekabiliyet sonrası Bursa ve çevresinde yabancıya toplam 10 binden fazla konut satışı yapıldı. İstanbul’dan sonra Marmara’nın en çok göç alan şehri. 2050’de nüfusu 4 milyon seviyesine ulaşacak. Yaklaşık 5 milyar dolarla Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren ili” dedi.

İNOVASYONA YATIRIM YAPAN KAZANIYOR

ÇİN’in 2050 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağına dikkat çeken Erden Timur, “Hindistan’ın 2050 itibariyle ekonomik büyüklüğü 25 trilyon dolar olacak. Yani dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmadır. Ekonomik büyüme iş gücü, doğal kaynaklar, teknoloji gibi ekonomik hayatın temel verilerinde kişi başına bir yıldan diğerine daha yüksek bir reel gelir sağlayacak sürekli artışlardır. Ekonomik büyümeyi de kapsayan ve daha geniş bir kavram olan ekonomik kalkınma ise ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için yaşam standartlarının ekonomik, sosyal, kültürel, anlamda iyileştirilmesidir. 2017 yılı Küresel İnovasyon raporunda Türkiye 43. sırada. İnovasyona yatırım yapan ve teşvik eden ülkelerin güçlü bir ekonomiye ve yüksek hayat standartlarına sahip olması tesadüf değildir. Enerjiye, teknolojiye, inovasyona yatırım yapmak, TEKNOSAB’ların sayısını artırmak ve dünya şehirleri ile yarışır hale gelmek hem şehirlerimizin hem ülke ekonomimizin gücüne güç katacaktır” dedi.

5 MİLYAR TL AKTİF BÜYÜKLÜK

NEF olarak, her zaman sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Timur, “Hiç bir zaman ben demedik, hep biz dedik. Attığımız her adımda önceliğimiz topluma fayda sağlamak oldu. Bu bakış açısıyla bugün 5 milyar TL’lik aktif büyüklükle sektörde açık ara lider konumdayız. Evet teknolojiğiz, evet inovatifiz. Ama aynı zamanda özgürleştirici ve samimiyiz. Nef’in felsefesinde özgürleştirme var” dedi.

OYUNUN KURULLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

KONUT sektöründe teknoloji kullanımını artırmak ve yaşanan teknolojik gelişmeleri projelere dahil ederek sektörde oyunun kurallarını değiştirmek istediklerini anlatan Erden Timur, şöyle konuştu: “Konut ve inşaat sektörüne baktığımızda, 120 yıldır aynı iş modellerinin hakim olduğunu görüyoruz. Biz 3 yıl önce kendi içimizde Ar-Ge ekibimizi oluşturduk. Teknolojinin gayrimenkul sektörüne entegre olmasını hedefledik. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik, birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Şu sıralar Hollandalı bir firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde 3D yazıcı ile ev yapmaya başlamak. Nasıl bir dönüşüm yaratacaksınız derseniz; 3D yazıcılarla yapı elemanları üretmeye başlayacağız. Bunun ilk örneğini yılın ikinci çeyreğinde öğrenci yurtlarının tavanlarının yapımında hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji alanında önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapı elemanları enerji üreten unsurlara dönüşüyor. Cephe elemanı gibi dekoratif bir alan aynı zamanda güneş paneli haline gelmiş durumda. Bu konuda İspanyol bir firma ile çalışıyoruz. Basın Ekspreste yer alan projemizde bunun ilk uygulamasını hayata geçiriyoruz.”

BURSALI SANAYİCİLER SORUNLARINI ANLATTI

HÜRRİYET gazetesinin Bursa’da düzenlediği Ekonomi Zirvesi öncesi, gazetenin ekonomi servisi yöneticileri ile yazarlar, Bursa OSB ve BOSİAD’ın organizasyonuyla Bursalı sanayicilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen toplantıda Bursalı sanayiciler sorunlarını dile getirme fırsatı buldu. Sheraton Otel’de gerçekleşen toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Hürriyet gazetesinden Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci, ekonomi yazarları Vahap Munyar, Jale Özgentürk, Hürriyet Reklam Koordinatörü Aykut Şahin ve Nef Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik ile Bursalı sanayiciler katıldı.

Toplantıda söz alan Bursalı iş insanları ve sanayiciler, Bursa ve ülke ekonomisine ilişkin görüşlerini anlatıp sorunları aktardılar. Bursa’da organize sanayi bölgeleri dışında var olan sanayi tesislerinin büyük bir haksız rekabete ve denetimsizlikten dolayı çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çeken iş insanları, OSB’ler dışındaki üretimin durdurulması gerektiğini söylediler. Çevreyi korumanın vicdani bir sorumluluk olduğunu, kimsenin çok kazanmak adına Bursa’yı yok etme hakkı olmadığını bildiren katılımcılar, önlem alınmaması durumunda Bursa’nın doğasının hızla yok olacağına vurgu yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, özel sektörden gelen biri olarak sanayicinin sorunlarını iyi bildiğini ifade ederek, “Bursa sanayi şehri. Sanayinin gelişmesinin handikapları da var. Bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bursa’nın daha nitelikli sanayiye ihtiyacı var, biz de bu sürece destek vereceğiz. TEKNOSAB önemli bir yatırım. İstikametimiz; sanayileşmeyi şehir dışında yayarak büyütmek” diye konuştu.