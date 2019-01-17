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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Dünya reklamverenlerinden 'toplumsal cinsiyet eşitliği' çağrısı

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Dünya reklamverenlerinden 'toplumsal cinsiyet eşitliği' çağrısı

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında kararlar alındığını ve işe alımdan pazarlama stratejisinin kurgulanmasına kadar tüm aşamalarda “eşitlik” hassasiyeti taşınacağını söyledi.

TÜRKİYE’DE reklamların her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyet gösterilmesi hedefiyle çalışan Reklamverenler Derneği tarafından oluşturulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, “Reklamda Roller Değişiyor” başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşma yapan global pazarlama iletişiminin yüzde 90’ını içeren 900 milyar USD’yi temsil eden Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke yaptığı konuşmada; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına çalışma alanlarında ve iletişimde gerçekleştirilecek değişimin daha iyi bir pazarlamanın ilk basamağı olduğunu söyledi.

Loerke, “Dünyada bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre günümüzde; erkekler kadınlara oranla reklamlarda iki kat daha fazla rol alıyor. Ekranda 4 kat daha fazla görülmenin yanı sıra kadınlara oranla 7 kat fazla konuşuyor. Erkekler daha akıllı, komik, güçlü olarak yansıtılırken, kadınlar ise genç ve sadece göze hitap eden güzel görünümleriyle yer alıyor. Bu da durumun vehametini gözler önüne seriyor” dedi.

ALGI DEĞİŞİMİ ŞART
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Ahmet Pura, günümüzde reklamın, algıları değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına en güçlü kaynak olduğunu belirterek “RVD” olarak, öncelikli faaliyet ve etki alanları olan reklamlarda ‘cinsiyet dengeli temsilin’ sağlanması gerektiğini ifade etti.

Reklam ajansları, reklamverenler ve diğer tüm paydaşların cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına, reklamların hazırlık aşamasındayken konuya özen göstermeleri gerektiği, başarı anahtarının “özen, vurgu, uyarı ve yönlendirme olduğunun” altını çizen Pura, ana hedeflerinin kadın erkek eşitliğinde yüzde 50-50 paylaşım olduğunu belirtti. Tüm sektöre bu amaç doğrultusunda beraber olma çağrısı yaptıklarını söyleyen Pura, “Biz paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürerek 2019 yılında bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimize yürekten inanıyoruz ” şeklinde konuştu. 

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