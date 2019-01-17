Dünya reklamverenlerinden 'toplumsal cinsiyet eşitliği' çağrısı
Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında kararlar alındığını ve işe alımdan pazarlama stratejisinin kurgulanmasına kadar tüm aşamalarda “eşitlik” hassasiyeti taşınacağını söyledi.
TÜRKİYE’DE reklamların her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyet gösterilmesi hedefiyle çalışan Reklamverenler Derneği tarafından oluşturulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, “Reklamda Roller Değişiyor” başlığıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşma yapan global pazarlama iletişiminin yüzde 90’ını içeren 900 milyar USD’yi temsil eden Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) CEO’su Stephan Loerke yaptığı konuşmada; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına çalışma alanlarında ve iletişimde gerçekleştirilecek değişimin daha iyi bir pazarlamanın ilk basamağı olduğunu söyledi.
Loerke, “Dünyada bu konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre günümüzde; erkekler kadınlara oranla reklamlarda iki kat daha fazla rol alıyor. Ekranda 4 kat daha fazla görülmenin yanı sıra kadınlara oranla 7 kat fazla konuşuyor. Erkekler daha akıllı, komik, güçlü olarak yansıtılırken, kadınlar ise genç ve sadece göze hitap eden güzel görünümleriyle yer alıyor. Bu da durumun vehametini gözler önüne seriyor” dedi.
ALGI DEĞİŞİMİ ŞART
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Ahmet Pura, günümüzde reklamın, algıları değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına en güçlü kaynak olduğunu belirterek “RVD” olarak, öncelikli faaliyet ve etki alanları olan reklamlarda ‘cinsiyet dengeli temsilin’ sağlanması gerektiğini ifade etti.
Reklam ajansları, reklamverenler ve diğer tüm paydaşların cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına, reklamların hazırlık aşamasındayken konuya özen göstermeleri gerektiği, başarı anahtarının “özen, vurgu, uyarı ve yönlendirme olduğunun” altını çizen Pura, ana hedeflerinin kadın erkek eşitliğinde yüzde 50-50 paylaşım olduğunu belirtti. Tüm sektöre bu amaç doğrultusunda beraber olma çağrısı yaptıklarını söyleyen Pura, “Biz paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürerek 2019 yılında bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimize yürekten inanıyoruz ” şeklinde konuştu.
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