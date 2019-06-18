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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünya perakendecisinin başkanı Özgür Tort

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Dünya perakendecisinin başkanı Özgür Tort

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un (CGF) (Tüketici Ürünleri Forumu) Dünya Perakende Başkanı Özgür Tort oldu.

 Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, 2013’ten beri CGF’in yönetim kurulunda yer alıyordu. Global olarak 3.5 trilyon Euro büyüklüğü temsil eden CGF’in yönetim kurulunda tek Türk olan Tort, 2 yıl boyunca, CGF Eş Başkanlığını, üretici alanındaki Eş Başkan, Danone CEO’su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek. Dünyanın önde gelen 27 perakendeci ve 26 üretici firmasının dünya başkanlarından oluşan CGF Yönetim Kurulu, biri perakendeci, diğeri üretici firmaları temsilen 2 Eş Başkan tarafından yönetiliyor.

TÜKETİCİYE FAYDA

Tort, CGF’in küresel kapsamı ve sahip olduğu amaç doğrultusunda benzersiz bir kuruluş olduğunu belirterek “Sektörümüzün içinde bulunduğu bu heyecan verici dönemde, CGF’in ortaya koyduğu girişim ve çalışmalara liderlik etmek gurur verici. Perakendede dünyadaki değişim ve coğrafi yaygınlığın getirdiği deneyimin gelecekte tüketiciler ve dünya kaynakları için önemli pozitif atılımlar yaratacağına inanıyorum. Bunda Türkiye’nin de rolü olacak” dedi. Dünya çapındaki tüketimin, yalnızca nüfus artışı değil, aynı zamanda giderek büyüyen tüketim tutkusu ile artmaya devam ettiğini kaydeden Tort, şöyle konuştu: “Bunun da çevremiz üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu bir gerçek. Artan tüketici talebini karşılamak ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için sürdürülebilir büyüme anlayışına odaklanmamız gerekiyor. Bu da iş yapış şekillerimizi önemli ölçüde etkiliyor ve değiştiriyor. CGF olarak, önümüzdeki dönemde, perakendenin geleceğini şekillendirecek bu ortak çalışmalara yoğunlaşacak ve fark yaratan sonuçlar ile tüketicilerin yaşamlarına doğrudan fayda sağlayacağız.”

70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan Consumer Goods Forum yarattığı istihdam ve dolaylı iş imkanı ile 90 milyon kişiye etkide bulunuyor. CGF’in yönetim kurulunda dünyanın önde gelen 27 perakende ve 26 üretici firmasının CEO’su yer alıyor.

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