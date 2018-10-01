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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
01.10.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Dünya nüfusu yaşlanacak

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Dünya nüfusu yaşlanacak

Dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unu 65 yaş ve üstü insanların oluşturduğu gözlenirken, bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 22’ye çıkacağı öngörüldü.

MEDYA takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, dünya nüfusunun yaşlara göre dağılımını konu alan araştırmayı inceledi. Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unu 65 yaş ve üstü insanların oluşturduğu belirlendi. Bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 22’ye çıkacağı öngörüldü. Diğer yaş gruplarına bakıldığında da dünya nüfusunun yüzde 26’sını 10 ile 24 yaş gurubunun oluşturduğu saptanırken, yüzde 65’ini 15 ile 64 yaş arasının oluşturduğu kaydedildi.

ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, nüfus ve demografik yapıyla alakalı yazılı basına 61 bin 889 haberin yansıdığı tespit edildi. Raporda, hangi kıtada ne kadar insanın yaşadığına da yer verilirken, dünya nüfusunun yüzde 59,6’sına denk gelen 4,54 milyar insanın Asya’da yaşadığı tespit edildi. Yüzde 16,9’una denk gelen 1,3 milyar nüfus ise Afrika’da yaşarken, yüzde 9,7’sine denk gelen 742 milyonun Avrupa’da, yüzde 8,5’ine denk gelen 652 milyonun Latin Amerika ve Karayipler’de kalan yüzde 5,3’lük dilimine denk gelen 404 milyonun da Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşadığı görüldü. Dünya nüfusuna cinsiyet bazında bakıldığında ise erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olması dikkat çekti. Böylelikle her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşadığı saptandı. Dünyada ortalama yaşam süresine de değinilirken, bu sayının erkeklerde 70 kadınlarda ise 74 yıl olduğu görüldü.

 

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