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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Dünya kömürden vazgeçmiyor

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Dünya kömürden vazgeçmiyor

Geçen yıl dünyada en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaat ile kömürden üretildi. Küresel karbondioksit emisyonları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.

Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalara rağmen dünyada geçen yıl en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretildi.

AA muhabirinin "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 2018'de toplam küresel elektrik üretimi 26 bin 614 teravatsaate ulaştı.  Dünya genelinde 2018'de en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretilirken, 2018'de bu miktar 9 bin 806 teravatsaat olarak hesaplanmıştı.

Kömürden sonra en fazla elektrik 6 bin 182 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 193 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 701 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 480 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.

ÇİN, ABD VE HİNDİSTAN ÖNDE

Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti.

Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı.

Dünya genelinde karbondioksit emisyonları, kömürden elektrik üretiminin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.

KÜRESEL ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 25'İ ÇİN'DE

Rapora göre, toplam küresel elektrik üretiminde de Çin, ABD ve Hindistan başı çekti. Çin'de elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 111 teravatsaate yükseldi. Böylece küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Çin'de gerçekleşti.

Küresel elektrik üretiminde Çin'i yüzde 5,9 ile Hindistan ve yüzde 3,7 ile ABD izledi.  Dünyada bölge bazında en fazla elektrik yüzde 46,1 ile Asya Pasifik bölgesinde üretildi. 

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