Dünya hazır sıra bizde! Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya hazır sıra bizde! Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim
GeriEkonomi Dünya hazır sıra bizde! Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ/STUTTGART
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünya hazır sıra bizde! Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Dünya hazır sıra bizde! Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim

Dünyada otomotiv devleri bir taraftan elektrik teknolojilerine kafa yorarken diğer taraftan ise bu araçların yaygın olarak kullanılabilmesi için altyapı yatırımlarını arttırmış durumda. Bu doğrultuda geçen hafta Almanya’nın Stuggart şehrinde Mercedes’in Avrupa’da satışa sunduğu ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim ve içimden “Peki biz ne zaman hazır olacağız” diye geçirdim.

TÜRKİYE’de 8 ay sonra sona eren ÖTV teşvikleri, dibe vuran otomobil satışları tartışılırken, dünyada ise otomotiv sektörünün ağırlıklı gündemi elektrikli yeni nesil otomobiller ve altyapı yatırımları. 2019 yılında tüm dünyada 100’e yakın elektrikli otomobil yollardaki yerini alırken, 2020’de yani önümüzdeki yıl bu sayı 200’e, 2025’te ise 500 adede ulaşacak. Bir aksilik olmazsa 5 babayiğit tarafından çalışmalarına başlanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili de bu araçlardan biri olacak. Ancak dünya devi markalar bir taraftan elektrik teknolojilerine kafa yorarken diğer taraftan ise bu araçların yaygın olarak kullanılabilmesi için altyapı yatırımlarını  artırmış durumda.

Dünya hazır sıra bizde Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim

Bu doğrultuda geçen hafta Almanya’nın Stuttgart şehrinde Mercedes’in Avrupa’da yıl sonuna doğru satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil olan EQC’yi deneme imkanı buldum. Otomotiv sektörünün yakından tanıdığı Saffet Üçüncü ile birlikte denediğimiz ve açıkçası bizi hayran bırakan EQC testinden sonra bir kere daha anladım ki, biz artık günlük tartışmaları bir tarafa bırakıp geleceğe ilişkin yatırımlarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkeler elektrik çağına her açıdan çok sıkı hazırlanıyor, hatta ‘hazırlar’ bile diyebiliriz. Otomobiller, yollar, elektrik altyapısı, şarj noktaları, akıllı hizmetler, navigasyon yazılımları tam anlamıyla yeni çağa uygun şekilde hayata geçmiş veya geçiyor.

5 DAKİKADA % 20 ŞARJ

Geçen haftaki test sonrası sadece şunu söylemem bile belki yeterli olur;  EQC yani yeni nesil elektrikli bu otomobil size navigasyon üzerinden nerede ve ne kadar sürede şarj edeceğinizden, gitmek istediğiniz noktaya kaç molayla gidebileceğinizi bile anlatıyor. Avrupa’nın bir çok noktasında belirli aralıklarla kurulmuş hızlı şarj noktalarından birinde durup 5 dakikada bataryaların yüzde 20’sini doldurunca içimden, “Biz bunlara ne zaman hazır olacağız” diye düşünmeden edemedim.

Çünkü çalışmaları süren hızlı şarj altyapısını kurup, elektrik tarifesini ve gücünü belirlesek bile şu an Türkiye’de BTK’nın bazı sınırlamaları nedeniyle katma değerli hizmetler ne yazık ki çalışmıyor. Ama bu hizmetler o kadar önemli ki; düşünsenize aracınıza binmeden önce cep telefonunuzdan şarj miktarını görüp, en yakın şarj istasyonlarını bulup, gerekirse rezervasyon yapabiliyorsunuz. Biz ise şu an bu şansa sahip değiliz. Umarım bir an önce vergi gündeminden çıkarak artık bizi geleceğe hazır hale getericek yeni düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparız.

1 YIL SONRA TÜRKİYE’DE!

Dünya hazır sıra bizde Stuttgart’ta Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’yi test ettim

MERCEDES’in crossover SUV sınıfında yer alan ilk elektrikli otomobili EQC’ye dönersem eğer öncelikli olarak bu aracın 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacağını aktarayım. Avrupa’da ise halihazırda satışa sunulmuş durumda.  Türkiye’de fiyatının yüzde 15 ÖTV ile GLC’nin biraz üstünde olacağını düşünüyorum. Bugün 2 litre benzinli GLC’nin Türkiye fiyatları yüzde 110 ÖTV ile 520  ila 540 bin TL arasında değişirken, yüzde 100 elektrikli EQC’nin fiyatının ise 600 bin TL civarında olmasını bekliyorum. Sonuçta Hollanda fiyatının 80 bin Euro olduğu düşünülürse bu fiyat çok mantıklı. Ama 1 yılda Türkiye’de neler olur, elektrikli ÖTV oranları değişir veya yeni teşvikler gelir mi bilemem. Yani önümüzde daha 1 yıldan fazla zaman var. Bu süre zarfından Mercedes gibi bir çok yeni elektrikli otomobilin de Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Markalar bu konuda yatırımlara başladı ama yerel yönetimlerin de altyapı çalışmalarını hızlandırması gerekiyor. 

FERRARİ İLE AYNI

Peki Alman Mercedes’in ilk elektrikli otomobilinin mevcut piyasadakilerden farkı ne? Öncelikli olarak bu araç ön ve arka akstaki elektromotorlar sayesinde toplam 300 kW güç ve 760 Nm torku kullanıma sunuyor.  Ayrıca dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor. 300 kW 408 beygir güce eşit. 760 Nm tork ise Ferrari 488 Pista ile neredeyse aynı. Yani inanılmaz bir tork gücünden bahsediyoruz. Aracın 0-100 km hızlanması 5 saniye civarında. Maksimum hızı ise 180 km ile sınırlandırılmış.

Araç son derece gelişmiş mühendislik çözümleri sayesinde 450 km’lik bir elektrikli menzile imkân tanıyor. İlk kez bir elektrikli otomobilde, resmi olarak verilen menzilin gerçekte yakalanabildiğini hatta daha fazla menzile bile ulaşıldığını deneyerek şahit oldum. Test ettiğimiz aracın gösterge panelinde menzil 275 km olarak gözüküyordu. Yani bataryalar tam dolu değildi. Test rotamız ise 2 etaptan oluşup, 160 km’nin biraz üzerindeydi. Normalde rota sonunda 115 km menzilimizin kalması gerekirken, kalan menzil çok daha üstündeydi. Hem de bir taraftan navigasyon ve klima çalışıp diğer taraftan müzik dinlememize rağmen.

KULAKÇIKLA ŞARJ

EQC’ye NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji sağlıyor. Her biri farklı karakteristiklere sahip beş farklı sürüş programı ile destekliyor. Ama benim en beğendim direksiyon simidinin arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji geri kazanma seviyesini de yönetebilmeniz. Saffet abi (Üçüncü) bu özelliği aracı kullanırken keşfetti. Normalde manuel vites değişimine yarayan bu kulakçıklar, EQC’de bataryayı şarj etmenizi sağlıyor. Hem de siz belirliyorsunuz. Yani yavaşlamak için sol kulakçığa basarak motor freniyle yavaşlıyor ve aynı zamanda bataryayı dolduruyorsunuz.

 

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Süre kısalıyor...
Erdemir’den ‘satın alma’ iddialarına ilişkin açıklama: 'Bu iddia gerçek dışı'
Bakan Pakdemirli Çeşme'de dalış yaptı
Burası İstanbul'a çok yakın! Doğal havuzlarda yüzülüyor...