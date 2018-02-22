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Dünya günlerce konuşmuştu: Ve ikinci perde sinyali

DHA
22.02.2018 - 21:25 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan yetkililerinin, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selmanın Mart ayında Avrupa ve ABDye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin üst düzey yöneticilerinin karıştıkları yolsuzluklarla ilgili olarak yeni bir oturum istedi.

Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

İKİNCİ PERDE

Yüksek Mahkemenin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, bağımsız yargıya ait bir süreç ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci olarak tanımlamıştı.

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Etiketler: ssudi arabistan , yolsuzluk , operasyon
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