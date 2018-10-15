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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
15.10.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Dünya devlerinin şikâyet ettiği saatler ile ilgili kritik karar

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Dünya devlerinin şikâyet ettiği saatler ile ilgili kritik karar

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’de satışını yapan Savran Saat AŞ ile ilgili yürütülen soruşturmaların ikisinde takipsizlik kararı çıktı. Fossil, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Armani gibi markalarını taşıyan sahte saatlerin satıldığı iddiası ile yürütülen soruşturmalarda savcılık takipsizlik kararı verdi. Anılan şirket ile ilgili 2 soruşturmanın daha sürdüğü anlaşıldı.

SAVRAN Pırlanta ve Saat AŞ ile ilgili soruşturmalarından birini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Ekonomik Suçlar Bürosu yürüttü. Anılan soruşturma, Savran Saat’in Fatih Hocapaşa’daki iş yerlerinde Fossil, Tommy Hilfiger, Armani, Diesel, Lacoste, Guess, Michael Kors gibi dünyaca ünlü markalara ait saatlerin sahtelerinin bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrası; İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ekipleri, anılan adresler için arama kararı çıkarttı.

FATURALAR TEK TEK İNCELENDİ
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği arama işlemine ilişkin karar verdi. Yapılan arama işlemlerinde, söz konusu saatler ile bu saatlere ait ithalat faturaları inceleme altına alındı. Yapılan işlem sonrası savcılık geçen Temmuz ayında, şüpheli olarak soruşturulan Emre Savran’a yönelik takipsizlik kararı verdi.

İKİ DÜNYA DEVİ ŞİKÂYET ETTİ
Şirket sahipleri Bilal ve Emre Savran ile ilgili bir diğer soruşturmayı ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu yürüttü. Anılan soruşturma, Michael Kors, Tomy Hilfiger’ın İstanbul’daki avukatlarının başvurusu sonrası başlatıldı. Savcılık 2 yıl kadar yürüttüğü soruşturma için bilirkişi raporu talep etti.

RAPOR: SAATLER ORİJİNAL
Bilirkişi Nuray Temiz’in dosyaya sunduğu raporda, soruşturmaya 300 adet Michael Kors ve 217 Tommy Hilfiger marka saatlerin orijinal ürün olduğu kaydedildi. Raporda, soruşturma konusu 150 adet saat kutusunun da orijinal ürün olduğu, marka ihlaline rastlanmadığı kaydedildi.
Savcılık, dosyaya giren rapor sonrası, şüpheliler ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

İKİ SORUŞTURMA DAHA
Anılan kararlara karşın, Savran Saat AŞ yetkilileri hakkında devam eden 2 soruşturmanın daha yürütüldüğü belirlendi.

10 DOLARA MAL OLUYOR, 100 DOLARA SATILIYOR
Öte yandan, yürütülen savcılık soruşturmalarına sunulan dilekçeler, Türkiye’de satılan ünlü markaların fiyatları ile ilgili dikkat çekici bir bilgi yer aldı. Buna göre, seri üretime konu dünyaca ünlü markaların ürün başına üretim maliyeti 10 dolar. Bu ürün, 25 dolara distribütöre satılıyor. Distribütör ise bu ürünü 50 dolara mağazaya satıyor. Mağaza ise asgari 100 dolara nihai tüketiciye satıyor.

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