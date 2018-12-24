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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

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Dünya devlerine gemi üretiyorlar

İÇDAŞ Gemi İnşa ve Pazarlama Temsilcisi Kayhan Bilekdemir: "Son 3 yıl içinde 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa ettik. Şu ana kadar Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere gemi ürettik. Amerika'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler konusunda görüşmelerimiz sürmekte." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa edip, ihracata başladı.

Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten firma, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürüyor.     

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

İÇDAŞ AŞ Gemi İnşa ve Pazarlama Temsilcisi Kayhan Bilekdemir, AA muhabirine, inşa ettikleri gemilerin tamamının Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyelerinin kontrolünden geçerek üretildiğini söyledi.     

Bilekdemir, yeni inşa anlaşmalarında sadece alanında profesyonel, ciddi firmalar ile iletişim kurduklarını vurgulayarak, buradaki tersanelerinde üretilen gemilerin dünyanın birçok ülkesindeki denizlerde hem ülkeyi hem de Çanakkale'yi temsil ettiğini anlattı.     

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Gemilerin tamamının Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapıldığını, ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağladıklarını anlatan Bilekdemir, şunları kaydetti:     

"Piyasa koşulları gereği inşası tamamlandıktan sonra işletmemize aldığımız kimyasal tankerlerimizde sadece bitkisel yağlar ve pahalı kimyasallar gibi özel yüklerin taşıması yapılmıştır. Tankerlerimiz ürün tankeri olarak kullanılmaktan ziyade tank kaplamasının müsaade ettiği tüm agresif kimyasallarla birlikte aromatik hidrokarbonlar, alkol türevlerinin taşımacılığında kullanılmıştır. Gemilerin teknik kabiliyeti ve tanker işletmedeki tecrübemiz ile 2012-2018 döneminde kaza, çevre kirliliği ve ticari kayıp yaşanmamıştır. Bunda tersanemizde inşa ettiğimiz gemilerde operasyonel kabiliyetlerin, çevre ve emniyet kültürü ile ele alınarak tasarlanıp hayata geçirilmiş olmasının rolü büyüktür."     

"ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLADIK"

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Bilekdemir, Türk mühendislerinin dizaynıyla inşa ettikleri tankerlerin satışının 2016-2019 yıllarında yapıldığını belirterek, şunları aktardı:      

"Satılan tankerlerimiz 2 adet kaplama kimyasal tanker ve 1 adet paslanmaz kimyasal tanker olarak toplamda 7 tanedir. Son 3 yıl içinde 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa ettik.  Tankerimizi sektörde öncü Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağladık. Satış amaçlı olmayıp, tersanemizde, kendi yüklerimiz ve ihtiyacımız için inşa ettiğimiz genel kargo gemilerimizi yine kendimiz işleterek hem gemi inşası hem de  işletmesi sürecinde ülkemizde işçi, mühendis ve gemi adamı istihdamı yaratılmakta ve  gemi inşa yan sanayisi de canlandırılmaktadır."     

Bilekdemir, inşa edilen gemilerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara uygun ekipmanlarla donatıldığını anlattı.     

"GEMİLER DÜNYA DEVİ ARMATÖRLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ"

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

İnşa edilen gemilerde, yüksek kapasite ve ulaşım ile düşük gider ve yakıt sarfiyatı gibi hesaplamaların yapıldığını, bu sayede gemilerinin daha uzun seyir süreleri ve daha fazla yük taşıma kapasitesine ulaştığını anlatan Bilekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:     

"İÇDAŞ'ın yerli mühendislerince yapılan bu hesaplamalar sayesinde gemilerimiz neredeyse işletmelerine yarı yarıya düşük maliyet oluşturuyor. Bu durumda dünya devleri arasında yer alan armatörlerin büyük ilgisini çekmekte. Tabii ki bizler gemi inşa ettiğimiz armatörler konusunda çok seçiciyiz. Çünkü kendi marka değerimizin kıymetini biliyoruz. Burada kötü işletilecek bir geminin piyasadaki yansıması bize olumsuz geri dönüş sağlayabilir. Bu nedenle de alanında uzman, kendisini ispatlamış, sektöründe hakim armatörlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Şu ana kadar Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere gemi ürettik. Amerika'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler konusunda görüşmelerimiz sürmekte."     

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

Bilekdemir, Çanakkale'de yapılan gemilerin yüksek standartlarda, sofistike ve son teknolojiyle donatıldığını vurguladı.     

Paslanmaz kimyasal tankerlerin 110 metre boyunda ve 18 metre genişliğinde ölçülere sahip olduğunu belirten Bilekdemir, 14 ayda tamamlanan "İÇDAŞ-29" isimli tankerin Almanya'daki bir firmaya ihraç edildiğini, firmanın göz bebeği konumundaki ekonomik genel kargo gemilerinin ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve çevreci yüzü olarak tanındığını dile getirdi.

 

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