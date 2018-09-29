Dünya devleri Türkiye’ye geliyor
Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasının önemli operatörlerini Türkiye’de bir araya getiriyor.
Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Turkcell ve Türk Telekom, sektörün önemli organizasyonuna ikinci kez ev sahipliği yapacak. Telekomünikasyon sektörünün devleri 1-3 Ekim’de Antalya’da ağırlanacak. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ın “Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği”nde, “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini Türkiye’de ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu etkinlikte dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros ise dünyanın en büyük telekom oyuncularının Türkiye’de bir araya geldiği bir etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı memnuniyetini bildirdi.
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