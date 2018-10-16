DÃ¼nya devleri birer birer Ã§ekiliyor

Dünya devleri birer birer çekiliyor
Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±ndaki yaygÄ±n kaygÄ±lar sÃ¼rerken, Suudi Arabistan'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi Ã¼st dÃ¼zey yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± iptal eden kiÅŸi ve kurumlar artÄ±yor.
HSBC, Standard Chartered ve Credit Suisse de yÃ¶neticilerinin 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenecek konferansa katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.
AynÄ± kararÄ± daha Ã¶nce JPMorgan & Chase Co CEO'su Jamie Dimon ve BlackRock CEO'su Larry Fink de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.
Ã–nde gelen medya ve teknoloji sektÃ¶rÃ¼ ÅŸirketleri de KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n kaybolmasÄ±ndan sonra toplantÄ±ya katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurdular.
ABD'de yaÅŸayan ve Washington Post gazetesinde kÃ¶ÅŸe yazarÄ± olan KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, 2 Ekim gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkesinin Ä°stanbul'daki baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girmiÅŸ ancak daha sonra kendisinden haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rk yetkililerin KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n binada Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸi yolundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼, Suudi Arabistan tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.
Amerikan medyasÄ±ndaki haberlere gÃ¶re ise Riyad yÃ¶netimi KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n sorgulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etmeye hazÄ±rlanÄ±yor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo bugÃ¼n Suudi Arabistan KralÄ± Salman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Riyad'a gitti.
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