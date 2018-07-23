Dünya devinin hisseleri düşüşle açıldı
Fiat Chrysler ve bağlantılı şirketlerin hisseleri CEO Sergio Marchionne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakması ve yerine Fiat'ın Jeep biriminden sorumlu Mike Manley'nin getirilmesi ardından sert düşüşle açıldı.
MARCHİONNE 2004 yılından bu yana görevini gelecek yıl Nisan ayında bırakmayı planlıyordu, ancak hafta sonunda ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle görev değişimi planlanandan erken gerçekleşti.
Fiat Chrysler hisseleri güne yüzde 5 düşüşle başlarken, Fiat Grubunun bünyesinden ayrılan CNH Industrial yüzde 3.6, Ferrari ise yüzde 5.6 düşüşle açıldı.
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