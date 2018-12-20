Dünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahipliğindeki zirveye, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu katıldı.

Panelde, şirketlerin sürdürülebilirlik için sosyal ve kültürel alanlarda da çalışma yapmasının şart olduğunu kaydeden Büyükekşi, “milyon nüfuslu Şanlıurfa’nın yüzde 70’i 29 yaş altında. Büyük bir işsizlik var. Sosyal kalkınma için 4-5 yıl önce bir uçak dolusu yaklaşık 70 iş insanıyla bölgeye uçtuk. Bir ayakkabı üretimi kümelenmesi yaratmak istedik. ‘Kalifiye eleman yok’ diye yatırım yapmadılar. Biz de İstanbul’dan sadece 5 kişi ile üretime başladık. Decathlon isimli dünyaca büyük firma geldi. İstanbul’dakileri beğenmeyip Şanlıurfa’daki tesisleri beğendiler. 100 bin çift ayakkabı siparişi verdiler. Şimdi dünya devi şirket için üretim yapıyoruz” dedi.

GENÇ İŞSİZLİK SORUNU

1970’li yıllarda iş verenlerin puro içen, lüks evlerde yaşayan, işçiyi sömüren bir algısı olduğunu belirten Bolat da, son 15-20 yılda ise şirketlerin vakıflar kurarak, şirketlerinin kazanmasının yanında toplum paylaşım içine girdiğini söyledi. Sürdürülebilirliği sistemin geliştirilerek refah ve mutluluk katmanlarının artması olarak gördüğünü dile getiren Ümit Boyner ise, “Değerlerin değişimi ile kurumlar kârın yanında sosyal etkiye konsantre hale geldi” dedi. Globalleşme ile dünyada bir refah artışı olduğunu söyleyen Begümhan Doğan Faralyalı da, “Sürdürülebilirlik sahiplenilmesi gereken bir reçete ve yol haritasıdır.”

Türkiye’nin Avrupa ya da ABD gibi sabit bir ekonomiye sahip olmadığını belirten Kaan, “Dünya yer altı kaynaklarının yüzde 75’inin olduğu yerdeyiz. Haydi gelin burada sürdürülebilirliği sağlayın. Buradaki mücadele çok daha fazla” dedi. Sorunların geçen gün arttığına vurgu yapan Zorlu da şu konulara dikkat çekti: “Sürdürülebilirlik için toplumun refah seviyesinin de belirli bir yerde olması gerekiyor. Sağlıklı bir toplum olmalı ki sağlıklı şirketleriniz olsun.”

Ali Ülker de, “Sürdürülebilirlik çerçevemizi, dünya özelinde iyileştirmek; toplum özelinde birlikte güçlenmek ve ürün özelinde ilham vermek olarak belirledik. Sabri Ülker’in 74 yıl önce başlattığı ‘İsrafsız Şirket Modeli’ prensibimizle, bugün daha iyi bir gelecek idealiyle kurulan tüm ortaklıkların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.