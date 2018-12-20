Dünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde
GeriEkonomi Dünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya devinden sipariş geldi... 70 Türk’ün beğenmediği Şanlıurfa ayakkabı kümesi devlerin merceğinde

YILDIZ Holding iş dünyasının önde gelen temsilcilerini  ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde bir araya getirdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahipliğindeki zirveye, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu katıldı.

Panelde, şirketlerin sürdürülebilirlik için sosyal ve kültürel alanlarda da çalışma yapmasının şart olduğunu kaydeden Büyükekşi, “milyon nüfuslu Şanlıurfa’nın yüzde 70’i 29 yaş altında. Büyük bir işsizlik var. Sosyal kalkınma için 4-5 yıl önce bir uçak dolusu yaklaşık 70 iş insanıyla bölgeye uçtuk. Bir ayakkabı üretimi kümelenmesi yaratmak istedik. ‘Kalifiye eleman yok’ diye yatırım yapmadılar. Biz de İstanbul’dan sadece 5 kişi ile üretime başladık. Decathlon isimli dünyaca büyük firma geldi. İstanbul’dakileri beğenmeyip Şanlıurfa’daki tesisleri beğendiler. 100 bin çift ayakkabı siparişi verdiler. Şimdi dünya devi şirket için üretim yapıyoruz” dedi.

GENÇ İŞSİZLİK SORUNU

1970’li yıllarda iş verenlerin puro içen, lüks evlerde yaşayan, işçiyi sömüren bir algısı olduğunu belirten Bolat da, son 15-20 yılda ise şirketlerin vakıflar kurarak, şirketlerinin kazanmasının yanında toplum paylaşım içine girdiğini söyledi. Sürdürülebilirliği sistemin geliştirilerek refah ve mutluluk katmanlarının artması olarak gördüğünü dile getiren Ümit Boyner ise, “Değerlerin değişimi ile kurumlar kârın yanında sosyal etkiye konsantre hale geldi” dedi. Globalleşme ile dünyada bir refah artışı olduğunu söyleyen Begümhan Doğan Faralyalı da, “Sürdürülebilirlik sahiplenilmesi gereken bir reçete ve yol haritasıdır.”

Türkiye’nin Avrupa ya da ABD gibi sabit bir ekonomiye sahip olmadığını belirten Kaan, “Dünya yer altı kaynaklarının yüzde 75’inin olduğu yerdeyiz. Haydi gelin burada sürdürülebilirliği sağlayın. Buradaki mücadele çok daha fazla” dedi. Sorunların geçen gün arttığına vurgu yapan Zorlu da şu konulara dikkat çekti: “Sürdürülebilirlik için toplumun refah seviyesinin de belirli bir yerde olması gerekiyor. Sağlıklı bir toplum olmalı ki sağlıklı şirketleriniz olsun.”

Ali Ülker de, “Sürdürülebilirlik çerçevemizi, dünya özelinde iyileştirmek; toplum özelinde birlikte güçlenmek ve ürün özelinde ilham vermek olarak belirledik. Sabri Ülker’in 74 yıl önce başlattığı ‘İsrafsız Şirket Modeli’ prensibimizle, bugün daha iyi bir gelecek idealiyle kurulan tüm ortaklıkların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı

Tahvil ihracında önemli gelişme

Bakan'dan iş insanlarına çok önemli çağrı

OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak