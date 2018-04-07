Dünya devi iflasın eşiğinde! Türkiye'de de mağazaları var

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
hurriyet.com.tr
07.04.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Dünya devi iflasın eşiğinde! Türkiye'de de mağazaları var

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Dünya devi iflasın eşiğinde! Türkiye'de de mağazaları var

Dünyaca ünlü moda perakendecisi Nine West, borcunu yapılandırmak için iflas koruma başvurusunda bulundu. Türkiye'de de mağazaları bulunan şirketin, Anne Klein ve Bandolino gibi birçok markası bulunuyor.

ABD'li merkezli dünyaca ünlü moda perakendecisi Nine West, BBC'nin haberine göre borçlarını yapılandırmak üzere iflas koruma başvurusunda bulundu. 1.5 milyar dolar tutarındaki borçlarını yapılandırma yolunda adım atan Nine West, 300 milyon dolar civarında DIP finansmanı aldı. Şirket bu süreç içinde çalışmalarına devam edecek.

AUTHENTIC BRANDS TALİP

Şirketi satın almayı düşündüğü ifade edilen şirketlerin arasında yine ABD'li Authentic Brands yer alıyor. Henüz şirketten Nine West için teklif çıkmadı.

Dünya devi iflasın eşiğinde Türkiyede de mağazaları var

2.2 MİLYAR DOLARA SATILMIŞTI

Nine West, 2014 yılında 2.2 milyar dolar karşılığında Sycamore bünyesine geçmişti. Şirketin şu anda toplam varlıkları 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.

Nine West CEO'su Ralph Schipani; bu kararın doğru adım olduğunu belirtirken, güçlü, karlı, giyim, mücevher ve jean işlerinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Dünya devi iflasın eşiğinde Türkiyede de mağazaları var

1978 YILINDA KURULDU

1978 yılında New York'ta kurulan Nine West, özellikle ayakkabı ve çantalarıyla ön plana çıkyor. 78'den fazla ülkede yer alan Nine West, 1997'den beri de Türkiye'de bulunuyor. Nine West, Türkiye'de Landmark International tarafından temsil ediliyor.

Nine West'in şu anda İstanbul başta 9 ilde toplam 29 mağazada faaliyet gösteriyor.

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