Dünya devi iflasın eşiğinde! Türkiye'de de mağazaları var

ABD'li merkezli dünyaca ünlü moda perakendecisi Nine West, BBC'nin haberine göre borçlarını yapılandırmak üzere iflas koruma başvurusunda bulundu. 1.5 milyar dolar tutarındaki borçlarını yapılandırma yolunda adım atan Nine West, 300 milyon dolar civarında DIP finansmanı aldı. Şirket bu süreç içinde çalışmalarına devam edecek.

AUTHENTIC BRANDS TALİP

Şirketi satın almayı düşündüğü ifade edilen şirketlerin arasında yine ABD'li Authentic Brands yer alıyor. Henüz şirketten Nine West için teklif çıkmadı.

2.2 MİLYAR DOLARA SATILMIŞTI

Nine West, 2014 yılında 2.2 milyar dolar karşılığında Sycamore bünyesine geçmişti. Şirketin şu anda toplam varlıkları 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.

Nine West CEO'su Ralph Schipani; bu kararın doğru adım olduğunu belirtirken, güçlü, karlı, giyim, mücevher ve jean işlerinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

1978 YILINDA KURULDU

1978 yılında New York'ta kurulan Nine West, özellikle ayakkabı ve çantalarıyla ön plana çıkyor. 78'den fazla ülkede yer alan Nine West, 1997'den beri de Türkiye'de bulunuyor. Nine West, Türkiye'de Landmark International tarafından temsil ediliyor.

Nine West'in şu anda İstanbul başta 9 ilde toplam 29 mağazada faaliyet gösteriyor.