Dünya devi Manisa'da

ALMAN otomotiv devi Volkswagen, Avrupa’da kuracağı fabrika için kararını Türkiye’den yana verirken, Manisa merkezli 943.5 milyon TL sermayeli şirketini kurdu. Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 milyar TL sabit yatırım tutarındaki projelere teşvikte imza yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanına verildi. Volkswagen’in Manisa’ya yapacağı yatırım tutarının toplam miktarı ise 1.4 milyar Euro olacak. VW’nin, fabrika yatırımını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre 300 bin adet kapasiteli fabrikanın yüzde 10’u iç pazara üretecek.

Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanı, dünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa’da kurdu. Şirketin merkez adresi ise, “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” olarak ilan edildi.

İTHALAT VE İHRACAT

İlanda yer alan bilgilere göre şirket, otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütebilecek. Resmi Gazete’de de Volkswagen’in yeni yatırımını ilgilendiren yeni bir karar yayınlandı.

İMZA YETKİSİ BAKANDA

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da değişiklik öngören karara göre, 5 milyar TL büyüklüğünde ve komple yeni yatırım niteliğinde olan yatırımlara teşvik için Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilendirildi. Kararda, “Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların görev alanına giren iş ve işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir” ifadesine de yer verildi.

İki ay önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören kararla, Türkiye’de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlanmıştı. Sıfırdan fabrika kurup yıllık 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan ya da kapasitesini yıllık 100 bin adet üretime çıkartan firmalara gümrüksüz otomobil ithalat izninin verildiği kararın, Volkswagen yatırımına yönelik çıkartıldığı iddia edilmişti.