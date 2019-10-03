Dünya devi Manisa'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya devi Manisa'da
GeriEkonomi Dünya devi Manisa'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ERAY GÖRGÜLÜ
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dünya devi Manisa'da

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Dünya devi Manisa'da

Dünya devi Volkswagen artık fabrika yatırımı için kararını verdi. VW, Manisa’da 943 milyon lira sermayeli Volkswagen Turkey isimli şirketini kurdu. Haftaya yatırım kararının açıklanması beklenen fabrikanın 300 bin üretim kapasiteli olması bekleniyor. Üretimin de yüzde 10’u iç pazara olacak.

ALMAN otomotiv devi Volkswagen, Avrupa’da kuracağı fabrika için kararını Türkiye’den yana verirken, Manisa merkezli 943.5 milyon TL sermayeli şirketini kurdu. Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 milyar TL sabit yatırım tutarındaki projelere teşvikte imza yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanına verildi. Volkswagen’in Manisa’ya yapacağı yatırım tutarının toplam miktarı ise 1.4 milyar Euro olacak. VW’nin, fabrika yatırımını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre 300 bin adet kapasiteli fabrikanın yüzde 10’u iç pazara üretecek.

Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanı, dünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlandı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa’da kurdu. Şirketin merkez adresi ise, “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” olarak ilan edildi.

İTHALAT VE İHRACAT

İlanda yer alan bilgilere göre şirket, otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütebilecek. Resmi Gazete’de de Volkswagen’in yeni yatırımını ilgilendiren yeni bir karar yayınlandı.

İMZA YETKİSİ BAKANDA

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da değişiklik öngören karara göre, 5 milyar TL büyüklüğünde ve komple yeni yatırım niteliğinde olan yatırımlara teşvik için Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilendirildi. Kararda, “Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların görev alanına giren iş ve işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir” ifadesine de yer verildi.

İki ay önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören kararla, Türkiye’de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlanmıştı. Sıfırdan fabrika kurup yıllık 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan ya da kapasitesini yıllık 100 bin adet üretime çıkartan firmalara gümrüksüz otomobil ithalat izninin verildiği kararın, Volkswagen yatırımına yönelik çıkartıldığı iddia edilmişti.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Motorine indirim yapıldı
Dönerciden martı eti uyarısı
Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Kredi faiz oranı düştü