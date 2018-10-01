Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor
GeriEkonomi Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA-Hurriyet.com.tr
01.10.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya devi Jacobs, Of Çay'ı satın alıyor

Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

1985 yılında faaliyet başlayan Of Çay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor. 

1885'TE KURULDU

1885 yılında Johann Jacobs Almanya Bremen’de kahve, çay, kakao ve biskuvit satan bir dükkan açtı. Bu dönemde kahve ticaretini öğrenmeye çalışırken, gelişmiş tad duyusu nedeni ile kahvenin fırınlanması ve tadımına ilgi gösterdi. 1907 yılında dükkanı bir kahve fırınlama atölyesine dönüşmüş ve Bremen bölgesinin dağıtımcısı haline gelmişti. 1920’de yeğeni, Walther’in katılması ve yeni fikirleri ile işler hızla gelişti ve Jacobs Kaffee, tanınmış bir marka oldu.

1966 yılında, Jacobs paketleme ve sunumunda değişiklik yaparak, uluslararası pazara açıldı. En önemli markası yeşil paketli Krönung oldu. 1982 yılında, Suchard Tobler markası ile birleşti ve yeni marka Jacobs Suchard AG, olurken 1993 yılında Kraft Foods tarafından satın alındı. Bu gelişmeler Milka, Toblerone ve Jacobs Krönung olarak bilinen ünlü markaların da oluşmasına yol açtı.

Halen Avusturya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, İsviçre, ve Turkiye en büyük pazarları.

1984 yılında İsviçre’de açılan Jacobs Müzesi kendi kolleksiyonu ile kahvenin kültürel, politik ve sosyal yönlerini tanıtmaya çalışmakta. Bu müzede ayrıca resimler, porselen ve gümüş eşyalar sergileniyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rus enerji şirketi Türkiye'deki hisselerini sattı

Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu

Enerji Bakanı Dönmez'den önemli açıklamalar

Eylül ayının en yüksek ihracatı gerçekleşti