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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.03.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Dünya çelik üretimi şubatta yüzde 3,5 arttı

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Dünya çelik üretimi şubatta yüzde 3,5 arttı

Küresel ham çelik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 131,8 milyon tona ulaştı.

Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) şubat ayına ilişkin çelik üretimi rakamlarını açıkladı.     

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, şubatta yüzde 3,5 artışla 131,8 milyon ton oldu. Kapasite kullanım oranı da 1,8 baz puan yükselerek yüzde 73,3 düzeyinde gerçekleşti.     

Ocak-şubat döneminde ise küresel çelik üretimi yüzde 4 artarak 276 milyon 652 bin tona ulaştı.     

Söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 8,7 artarak 2 milyon 998 bin tona çıkarken, iki aylık üretimi de yüzde 8,1 artış göstererek 6 milyon 172 bin ton oldu.     

Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ham çelik üretimi şubatta yüzde 5,9 artışla 64,9 milyon ton oldu. Ülkenin iki aylık üretiminin yüzde 5,9 artışla 136 milyon 817 bin tona yükselerek dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yarısına denk gelmesi dikkati çekti.     

Şubatta, dünyanın 3. büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 0,5 azalışla 8 milyon 424 bin ton olurken, Hindistan'ın yüzde 3,4 artışla 8,43 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'da üretim yüzde 3,2 düşüşle 3,34 milyon tona ve Rusya'nın üretimi yüzde 5,7 azalarak 5,15 milyon tona geriledi. ABD'nin üretimi yüzde 0,4 artışla 6,44 milyon ton ve Brezilya'nın üretimi yüzde 5,5 artışla 2,71 milyon tona yükseldi.     

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