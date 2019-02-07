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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
07.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Dünya çapında süt, yağ ve şeker fiyatları yükseldi

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Dünya çapında süt, yağ ve şeker fiyatları yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, gıda fiyatlarındaki değişimi analiz etti.

Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında Aralık'taki 161.8 seviyesinden 164.8'e çıktı. 

Endeks bu yükselişe rağmen geçen yıl Ocak ayı seviyesinin yüzde 2.2 altında bulunuyor. 

FAO süt ve süt ürünleri fiyat endeksi yedi aydır süregelen düşüşün ardından Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.2 yükseldi. FAO iç talebin arttığı Avrupa'dan ihracatın sınırlı kalması nedeniyle süt ürünleri fiyatlarının arttığını belirtti. 

Bitkisel yağlar fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.3, şeker yüzde 1.3 yükseldi. Hububat fiyatları sınırlı artış kaydederken, et fiyatları değişmedi. 

FAO dünya 2018 hububat üretim tahminini Aralık ayına göre sınırlı artırarak 2.611 milyar tona yükseltti. Açıklamada, "Öngörülen artış Avrupa'nın (üretiminde) beklenen yükselişten kaynaklanmaktadır. Olumlu hava koşulları hasat beklentilerini güçlendirdi. Çekici fiyatların da etksiyle yeni ekim alanlarının artması bekleniyor" denildi. 

Küresel hububat üretim tahminin artsa da 2017 yılında görülen rekor seviyenin yüzde 1.8 altında kalması bekleniyor.

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