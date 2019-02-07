Dünya çapında süt, yağ ve şeker fiyatları yükseldi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, gıda fiyatlarındaki değişimi analiz etti.
Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında Aralık'taki 161.8 seviyesinden 164.8'e çıktı.
Endeks bu yükselişe rağmen geçen yıl Ocak ayı seviyesinin yüzde 2.2 altında bulunuyor.
FAO süt ve süt ürünleri fiyat endeksi yedi aydır süregelen düşüşün ardından Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.2 yükseldi. FAO iç talebin arttığı Avrupa'dan ihracatın sınırlı kalması nedeniyle süt ürünleri fiyatlarının arttığını belirtti.
Bitkisel yağlar fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 4.3, şeker yüzde 1.3 yükseldi. Hububat fiyatları sınırlı artış kaydederken, et fiyatları değişmedi.
FAO dünya 2018 hububat üretim tahminini Aralık ayına göre sınırlı artırarak 2.611 milyar tona yükseltti. Açıklamada, "Öngörülen artış Avrupa'nın (üretiminde) beklenen yükselişten kaynaklanmaktadır. Olumlu hava koşulları hasat beklentilerini güçlendirdi. Çekici fiyatların da etksiyle yeni ekim alanlarının artması bekleniyor" denildi.
Küresel hububat üretim tahminin artsa da 2017 yılında görülen rekor seviyenin yüzde 1.8 altında kalması bekleniyor.
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