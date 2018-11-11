Dünya bu 3 güne kilitlendi! Bugün başladı...
11 Kasım, 23 Kasım ve 26 Kasım... Alışveriş tutkunlarının beklediği üç tarih... 11 Kasım Bekarlar Günü indirimi bugün itibarıyla başladı. Tüketiciler 23 Kasım'daki Black Friday (Kara Cuma) ve 26 Kasım'daki CyberMonday'i merakla bekliyor.
Kasım ayının gelişiyle birlikte, tüketicilerin yıl boyunca merakla beklediği üç büyük indirim günü için de sayılı günler kaldı. Çin’den çıkıp dünyaya yayılan 11.11 Bekarlar Günü’nün yanı sıra Süper Cuma (23 Kasım) ve CyberMonday (26 Kasım) indirimlerinin e-ticaret sektörüne de hareket getirmesi bekleniyor. Çünkü yeni yıl alışverişinin yüzde 60’ı bugünlerde gerçekleşiyor.
YÜZDE 30'A VARAN ORANLARDA İNDİRİM
Dünyayı etkisi altına alan çevrimiçi indirim kampanyaları, tıpkı ABD, Avrupa ve Çin gibi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Bu dönemde markalar ve e-ticaret siteleri yüzde 25-30’u aşan oranlarda indirim yapıyor.
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