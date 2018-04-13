Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki şehirler için kredi
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ‘Türkiye’deki Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2’ için 91,54 milyon dolar tutarındaki krediyi onayladı.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’deki Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 için 91,54 milyon dolar değerindeki krediyi onayladı. Söz konusu proje, ilgili belediyelerin yatırımları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerini ve vatandaşlarına daha iyi hizmetler sunmaları amacıyla sağlayacak. Türkiye'nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini arttırmayı amaçlayan Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamındaki projeler dizisinin ikincisini oluşturuyor.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün Türkiye’deki vatandaşların yüzde 75’ten fazlası, ekonomik büyümenin güçlü sürükleyicileri haline gelen şehirlerde yaşamaktadır. Son birkaç on yıllık dönemde kentlerde hizmetlere erişim önemli ölçüde artmasına rağmen, bu nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hem hizmetlerin kalitesini hem de uzun vadeli çevresel ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak önemli birer zorlu görev oluşturmaktadır. Dünya Bankası Grubu Türkiye'nin kentsel gelişim sektörü ile uzun bir ortak çalışma geçmişe sahiptir ve bu ikinci sürdürülebilir Şehirler Projesi yoluyla Türkiye'nin şehirlerinin sundukları hizmetleri geliştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz".
"YATIRIMLAR HER BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAPILACAK"
Proje, İller Bankası tarafından uygulanacak ve özellikle Aralık 2012’de çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belediyelerin hizmet vermekle sorumlu oldukları alanların artması sonucunda hizmet kalitelerini iyileştirebilmeleri için kullanılacak. İhtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının finansmanı yoluyla Antalya ve Muğla şehirlerine yardımı olacak. Beklenen yatırımlar, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında her bir büyükşehir belediyesinin ve bunlara bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet bölgelerinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi üzerinde odaklanacağı kaydedildi. Öte yandan; bu iki şehir, Avrupa Komisyonu ile birlikte finanse edilen birinci Sürdürülebilir Şehirler Projesinin Kurumsal Güçlendirme Bileşeni yoluyla şehir planlarının ve finansal yatırım planlarının hazırlanmasında da destek alacak.
PROJE, 2018-2021 DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
Proje, Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye’ye yönelik olarak 2018-2021 dönemini kapsayan ve Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile koordinasyon içerisinde yapılacak. Kamu-özel sektör yatırım koordinasyon platformu üzerinde yatırım ve teknik yardım müdahaleleri yoluyla şehirlerin sürdürülebilirliğinin ve afetlere karşı dayanıklılığının arttırılması stratejik amaçlarını içeren ülke işbirliği çerçevesini desteklediğini belirtildi. Projeye yönelik finansman aracı sabit marjlı, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vadeli şekilde düzenlendi.
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