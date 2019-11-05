Dünya Bankası'na göre Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüyecek
Dünya Bankası, Türkiye için 2020 yılında yüzde 3 GSYH büyüme tahmininde bulundu.
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise %3 büyüme sağlayacağı tahmininde
bulundu.
Dünya Bankası tarafından bugün yayımlanan ve ekonomik toparlanmada izlenebilecek politikaların ele alındığı Türkiye Ekonomi Monitörü'nde yer alan tahminlere göre gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2021 yılında ise %4 olması bekleniyor.
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