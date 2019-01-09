Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 1.6 olarak açıkladı
Dünya Bankası bugün Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun ardından yayımladığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda şu tespitlere ve tahminlere yer verdi:
*Türkiye ekonomisi 2019'da alışılagelmişten daha yüksek seviyede belirsizlikle karşı karşıya; büyüme tahmini yüzde 1.6
*Yeni Ekonomik Program (YEP) makro ekonomik istikrarın kademeli olarak tekrar sağlanması için iyi bir temel oluşturuyor.
*YEP'in üzerine inşa edilecek yeni politikalar ekonomide düzenli bir yeniden dengelenme sağlayabilir.
*Enflasyon hedefin üzerinde kaldığı sürece ve beklentiler yüksek seyrederken para politikası sıkı kalmaya devam etmeli.
*Finans sektöründen gelecek, borçlarda kademeli olarak azalmayı sağlayacak adımlar para politikasına eşlik etmeli.
*Borçların azaltılması sürecini destekleyecek kritik unsur şirket borçlarını yapılandıracak güçlü bir çerçevedir.
*Şirket borçlarını yapılandıracak çerçeve ekonomide sert bir iniş mi yoksa düzenli bir yeniden dengelenme mi olacağını belirleyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle