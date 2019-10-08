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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA) 
08.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

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Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Türk Hava Yolları’nın(THY), 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına adaylar büyük ilgi gösterince başvurunun yapıldığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Dün yayınlanan başvuru ilanına şimdiye kadar on binlerce kişinin başvurduğu ve ilanın başvuru rekoru kıracağı öğrenildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile dün İstanbul İl Müdürlüğünde imzalanan protokolle 700 kadın kabin memuru alımı ilanını duyurarak başvuruları başlatmıştı. THY’nin web sitesinden yayınlanan ilana adayların büyük ilgisi başvuru sayfasının kilitlenmesine yol açtı.Dünden itibaren ilana on binlerce kişinin başvurduğu öğrenildi.İlanın başvuru rekoru kırması bekleniyor.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şöyle sıralandı;

Aranılan genel koşullar;

-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

-Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere;

-Güler yüzlü,

-İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise;

 -160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

-Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri İşe Giriş Muayenesi sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

-Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOLU THY AÇIKLADI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yollarının resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;

-Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

-THY A.O. İngilizce Sınavı

- Mülakat Süreçleri

-Evrak Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Boy-Kilo Ölçümü

-Dövme ve Yara izi Kontrolü

-(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

-Kurul Mülakatı

-Psikolog Görüşmesi

- Grup Değerlendirme Çalışması

- Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik) 

 

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