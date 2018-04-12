Dün ateşi çıkan dolar kuru 4.11 TL'nin altını gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füze ile vuracağını ima eden dünkü açıklamasının ardından sert yükselişle tarihi zirvesini gören, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları ardından gevşeyen dolar güne 4.15 TL seviyesinde başladı. Dolar/TL bugün en yüksek 4.1616 seviyesini görürken, en düşük 4.1012 seviyesini gördü. Kur saat 14.43 itibarıyla 4.1072 TL'de hareket ediyor.

Euro da dün 5.1940 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.0740 TL'de bulunuyor. Sterlin ise 5.9458 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, aynı dakikalarda 5.8424 TL'de bulunuyor.

DOLARDA 4.10 TL ÜZERİ KRİTİK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "TL cinsi varlıklar üzerindeki baskı devam etmektedir. Geniş perspektifte TL’nin değer kaybı ve piyasaların geri çekilmesi üzerinde etkili olan faktörlere son dönemde risk iştahındaki oynamalar da eklenmektedir. Küresel risk iştahının azalması ve piyasa değişkenliğinin artması gibi faktörler gelişen ülke varlık sınıfının zorlanmasına, bu varlık sınıfı içerisinde yer alan TL varlıklarının da negatif etkilenmesine neden oluyor. Elbette; artan risk primi, yükselen enflasyon ve proaktif olmayan Merkez Bankası görüntüsü, para politikası ve mali politika duruşundaki ayrışım, cari açık gibi etmenler negatif yönde TL’ye spesifik durumlar olarak özetlenebilir. Küresel anlamda ise, gündemi meşgul eden ticaret savaşları ve Trump’ın kötü yönetimi gibi faktörler negatiflik getirmekte. Bu duruma bu hafta Suriye ve Orta Doğu siyasetinde artan risklerin de eklendiğini görmekteyiz. Yani bu hafta piyasamızdaki olumsuz hareketler Rusya’dan yükselen risklerin yarattığı etkiden kaynaklanmaktadır. Suriye’de artan gerilim, ABD ile Rusya restleşmesi, Trump’ın attığı twitle fitilin ateşleniyor olduğu endişeleri piyasaları bayağı bir rahatsız etti. ABD ile İngiltere müttefikliğine Fransa ve katılması muhtemel başka ülkeler bir tarafta iken Rusya, İran, Suriye rejimi gibi aktörler başka tarafa toplanıyor. Piyasalar diplomatik çözüm olacak mı, yoksa sıcak çatışma gerçekleşecek mi sorularının cevabını arıyor ve henüz bu cevaplar bulunabilmiş değil" dedi.

Erkan şunları ekledi: "Artan Rus Rublesi'ndeki oynaklığının geçiş etkisi ise işin teknik açıklaması olarak eklenebilir. Rus Rublesi likidite sıkıntısından dolayı Ruble satamayanlar portföylerden TL çıkışı yapıyor olabilir, ayrıca bu durum Rusya Borsası endeksi (MICEX) ve Borsa İstanbul (BIST) içinde geçerli olabilir. İlk etki olarak Ruble'nin oynaklığının normalleşmesi gerekmektedir. Kısa dönemde bu durum iken orta dönemde Rusya Borsası endeksi Türkiye'den daha ucuz bir hale geliyor, bu da Rusya al Türkiye sat yatırım fikirlerini tetikleyecektir. Bu da ilave yeni olumsuz olarak devreye girebilir.

4,10 üzeri kalıcı fiyatlamalarda dolar/TL kurunun kısa vadede yukarı gitme isteği artabilir. Dolar/TL kuru son dönemde yukarı yönlü çıkışlarında istekli bir profil izledi ve 4.0825 – 4.1172 seviyeleri üzerine çıkarak 4.20 – 4.30 bölgesine yönelik beklentileri daha da güçlendirdi. Bu sebeple de yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiği bir süreçte 2018 yılına yönelik 4.20 – 4.30 bölgesi beklentimize bir adım daha yaklaştık. Yıl geneli için 4.20 – 4.30 beklentisini korumaktayız. Geniş resimde 4.00 psikolojik bandı üzerinde fiyatlamanın yeni normal haline geldiğini görmekle beraber, anlamlı bir geri çekilme isteği görmediğimizi, bu psikolojik bant üzerinde ana hareket dalgalarının yukarıya doğru olmaya devam etmesini beklediğimizi söyleyebiliriz.

Euro paritesi Türk Lirası’ndaki zayıflamanın etkisiyle birlikte hafta boyunca yükseliş eğilimini artırdı. Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 4.9740 – 5.0550 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 5.25 – 5.30 ve 5.35 psikolojik bariyerler olarak izlenebilecekken, 5.3990 teknik seviye olarak gündeme gelebilir. Olası düşüşlerde 4.9740 – 5.0550 bölgesi izlenecektir. Düşüşler bu bölge ve üzerinde sınırlandığı müddetçe yeni yükseliş potansiyeli oluşabilir. Bu bölge altındaki olası seyir ise düzeltme ihtiyacının devamına katkı sağlayabilir. Bu durumda 4.8930 seviyesi gündeme gelebilir."

"TCMB GEREKTİĞİ ZAMAN TEDBİR ALIR"

ABD Başkanı Trump, Twitter'daki dünkü mesajında hafta sonunda Suriye'de kimyasal olduğu düşünülen saldırıya ABD'nin vereceği tepki hakkında Rusya'yı uyararak füzelerin "geliyor olacağını" belirtti. Trump bir sonraki mesajında ise ülkesinin Rusya'nın ekonomisine destek vermesini teklif etti ve "silah yarışı" olarak nitelediği durumun sona ermesini istedi.

Öte yandan Başbakan Yıldırım dün yaptığı açıklamada kurdaki hareketin konjonktürel gelişmelerden kaynaklandığını, faiz ve kurda geçici dalgalanmalar olduğunu etkilerinin de hem geçici hem sınırlı olacağını söyleyerek, "Kur konusunda tedbirler tabii ki alınacak, para politikasından TCMB sorumlu, TCMB gündemine hakimdir, gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır, bundan sonra da alır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız; daha önceki oyunlarda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız" dedi.