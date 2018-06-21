Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Ekonomi HaberleriDumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme
GeriEkonomi Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
21.06.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme

FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan Dumankaya ve Fi Yapı ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşanıyor. Her iki şirketin yarım kalan konut projelerinin tamamlanması için Alman firması ile imzalar bugün saat 16.00’da atılıyor. Böylece, aileleri ile birlikte 20 bini aşkın Dumankaya ve Fi Yapı mağdurunun da sorunun çözümüne ilişkin önemli bir aşama kaydedilmiş oluyor.

KONUT sektörünün önde gelen firmalarından Dumankaya ve Fi Yapı’ya da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında kayyum ataması yapılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan kararlar sonrası şirket yöneticileri hakkında dava açılırken, anılan şirketlerden ev alan binlerce kişi ise, projelerin bitirilmesini bekledi.

ANLAŞMAYA VARILDI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir süreden beri yarım kalan işlerin tamamlanması için yurt içi ve yurtdışında çok sayıda şirket ile görüştü. Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, yürütülen görüşmeler sonrası anlaşmaya varıldı.

20 BİNİ AŞKIN MAĞDUR
Yapılan anlaşma gereği bugün imzalar atılıyor. TMSF ve Dumankaya ve Fi Yapı’da yarım kalan projeler nedeni ile mağdur olan kişi aile sayısı 8 bini aşkın olarak ifade ediliyor. Söz konusu kişilerin sayısı, aile üyelere ile birlikte 20 bini aşkın olarak ifade ediliyor. 

Kayyum atanmıştı 2 dev inşaat şirketine Almanlar talip
Kayyum atanmıştı! 2 dev inşaat şirketine Almanlar talip

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen Mart ayında Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’e yaptığı açıklamada, yürüttükleri görüşmelerde sona gelindiği açıklamıştı.

Dumankaya'da yarım kalan 4 proje, Fi Yapı’da ise 3 proje bulunuyor. TMSF bünyesinde hali hazırda 946 şirket bulunuyor.

TMSF Başkanından Dumankaya açıklaması
TMSF Başkanı'ndan Dumankaya açıklaması

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.06.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Büyük vurgun işte burada yapıldı

ÇAYKUR'dan "erken hasat" uyarısı

Abraaj Group'tan çok önemli karar