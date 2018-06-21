Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili flaş gelişme
FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan Dumankaya ve Fi Yapı ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşanıyor. Her iki şirketin yarım kalan konut projelerinin tamamlanması için Alman firması ile imzalar bugün saat 16.00’da atılıyor. Böylece, aileleri ile birlikte 20 bini aşkın Dumankaya ve Fi Yapı mağdurunun da sorunun çözümüne ilişkin önemli bir aşama kaydedilmiş oluyor.
KONUT sektörünün önde gelen firmalarından Dumankaya ve Fi Yapı’ya da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında kayyum ataması yapılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan kararlar sonrası şirket yöneticileri hakkında dava açılırken, anılan şirketlerden ev alan binlerce kişi ise, projelerin bitirilmesini bekledi.
ANLAŞMAYA VARILDI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir süreden beri yarım kalan işlerin tamamlanması için yurt içi ve yurtdışında çok sayıda şirket ile görüştü. Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, yürütülen görüşmeler sonrası anlaşmaya varıldı.
20 BİNİ AŞKIN MAĞDUR
Yapılan anlaşma gereği bugün imzalar atılıyor. TMSF ve Dumankaya ve Fi Yapı’da yarım kalan projeler nedeni ile mağdur olan kişi aile sayısı 8 bini aşkın olarak ifade ediliyor. Söz konusu kişilerin sayısı, aile üyelere ile birlikte 20 bini aşkın olarak ifade ediliyor.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçen Mart ayında Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’e yaptığı açıklamada, yürüttükleri görüşmelerde sona gelindiği açıklamıştı.
Dumankaya'da yarım kalan 4 proje, Fi Yapı’da ise 3 proje bulunuyor. TMSF bünyesinde hali hazırda 946 şirket bulunuyor.
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