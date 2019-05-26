Dul, yetim ve emekliye bayram ikramiyesi bu ay ödenecek..Maaşlar o tarihte!
Yaklaşık 12 milyon kişiye ödenecek olan dul, yetim ve emekliye bayram ikramiyesi için detaylar belli oldu. Bayram tatilinden bir hafta önce ödenecek olan dul, yetim ve emekli bayram ikramiyesi sonrasında ise maaşlar hesaplara yatırılacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman hesaplarda olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye genelinde emekli,dul ve yetim statüsünde bulunan toplam 12 milyon kişiye 10.7 milyar lira ikramiye ödemesi yapacak olan devlet, maaşları ise haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatıracak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 31 Mayıs tarihinde hesaplarda olacağını duyurdu.
MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.
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